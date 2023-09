Moda autunno: le tendenze di cui approfittare

Con la stagione autunnale ormai iniziata, si va incontro a dei cambiamenti che riguardano anche il tipo di abbigliamento da indossare. Per essere al passo con i tempi, la moda autunno propone tantissimi accessori e indumenti da indossare e ordinare. Scopriamo insieme le tendenze.

Moda autunno 2023

Con l’autunno che è appena iniziato, è tempo di pensare anche a quali capi gli accessori si potranno indossare nei prossimi giorni e mesi. La moda autunno del 2023 si contraddistingue per una scelta legata a questo periodo con giacche, pantaloni, gonne, ma anche tantissimi accessori che sicuramente impreziosiscono il look.

Le ultime tendenze in merito sicuramente possono aiutare a creare i vari look e capi maggiormente indicati e adatti per il periodo, magari trovando ispirazioni e idee anche dalle influencer o dalle fashion addicted che sicuramente sapranno consigliare i capi maggiormente in voga e di tendenza. Sono dei must have da indossare per l’ufficio, ma anche per il quotidiano o la sera.

Per controllare la moda autunno del periodo si consiglia di fare affidamento sui vari canali social e tenere d’occhio le celebrities, ma anche le riviste o siti online di tendenze riguardo a determinati capi o accessori che si indosseranno nei prossimi giorni o mesi dell’anno.

Moda autunno: quale scegliere

Dalle sfilate, quindi dalle passerelle è sicuramente possibile trovare grandi spunti e trend riguardo le tendenze e la moda autunno. Il passato è fonte di ispirazione con collant tipici degli anni 80, ma anche un’attenzione allo stile borghese. Vi sono alcuni must have classici che ritornano come per esempio la gonna pantalone o la versione lunga degli shorts estivi.

Non mancano poi gli accessori, non solo borse, ma anche cinture maxi o spalline imbottite insieme, come già si diceva, ai collant colorati. Si assiste a una rivisitazione del passato con le spalline imbottite tipiche degli anni 80 che tornano di grande tendenza. Sono spalline tipiche degli anni 80 e parte degli anni 90 presenti soprattutto in Jacket Blazer oppure in abiti sagomati. A tal proposito, sono tantissimi di stilisti come Gucci o Bottega Veneta che li propongono.

Sempre per quanto riguarda il settore degli accessori, tra le tendenze moda autunno 2003 vi sono sicuramente le cinture molto alte e maxi che aiutano a rimodellare la silhouette e facciano con precisione. Sono cinture particolarmente adatte con abiti svasati o anche gonna pantalone

Per ciò che concerne l’abbigliamento si punta a un Loco Borghese caratterizzato da capi molto femminili con tonalità calde o comunque tipiche autunnali. In questo caso un cardigan insieme a una gonna tubino e ha delle scarpe decollete con la borsa da portare a mano è sicuramente l’ideale per completare il look

Il rosso acceso è uno dei protagonisti di questo periodo dell’anno presente,non solo nei maglioni, ma anche in altri accessori come i collant colorati. Le giacche in jeans oppure i Blazer insieme alla gonna pantalone sono un altro must imperdibile del periodo

Moda autunno : le offerte di Amazon

Molte delle proposte e degli indumenti di tendenza si trovano sull’e-commerce di Amazon con offerte da non perdere. Basta semplicemente cliccare l’immagine per visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto mostra i capi di moda autunno 2023 maggiormente di tendenza da scegliere tra varie tipologie adatte a tutte con una descrizione del tessuto di ognuno.

1)Spydge 3 pezzi cinghia elastica

Si tratta di un set da tre cinture in materiale elastico adatte per cappotti o capispalla. Sì caratterizza per un designer vintage che va a migliorare il proprio look. Indicate per un abbigliamento casual o formale sono disponibili nei colori nero rosse bianco

2)Grace Karin donna giacca da abito blazer

Tratta di un blazer con le maniche a tre quarti molto leggero e indicato per il periodo autunnale. In un Tessuto morbido con frontale aperto e Revers classico. Il tessuto è morbido e confortevole indicato per ogni look

3)Tronjoni pantaloni da donna a vita alta

Un pantalone in poliestere molto lungo con cerniera dalla vita alta. Il tessuto è molto confortevole con uno stile e un design vintage: pantaloni dalla gamba larga con piega anteriore e tasche. Un modello casual disponibile nei colori bianco, beige, nero rosso eccetera

