Abiti da cerimonia: i modelli del mese

Gli abiti da cerimonia quali tutine ma anche modelli corti o tubini sono l'ideale da indossare in occasioni come battesimi o matrimoni.

Il mese di maggio si contraddistingue per aprire la stagione delle cerimonie che, complice il bel tempo, si svolgono spesso all’aria aperta. Per presentarsi nella forma migliore a questo evento, sono diversi i modelli di abiti da cerimonia da indossare a seconda della propria fisicità e caratteristiche. Scopriamo su quali puntare e come indossarli.

Abiti da cerimonia

Con il mese di maggio non inizia soltanto la bella stagione, ma è anche il momento delle cerimonie quali matrimoni, battesimi e anniversari. Per apparire nel modo migliore gli abiti da cerimonia sono l’ideale per accompagnare questo giorno e presentarsi perfettamente alla moda attirando gli sguardi su di sé e il proprio look.

In queste occasioni ci si domanda spesso cosa indossare. A seconda del dress code o del galateo, la prima cosa su cui puntare è sicuramente lo stile, ovvero cercare un abito che rispecchi la propria personalità e fisico. Sentirsi a proprio agio è fondamentale quindi bisogna trovare un abito che permetta di muoversi con una certa disinvoltura.

Sono poi diversi gli abiti da cerimonia che si possono indossare a seconda anche dell’evento e dell’occasione a cui si partecipa. Si va infatti da abiti molto lunghi, svolazzanti e vistosi che toccano terra e adatti per cerimonie come matrimoni ad altri più eleganti come tubini che sono maggiormente indicati per un cocktail party.

Abiti da cerimonia: quale scegliere

Oltre al proprio gusto, stile e personalità, nella scelta degli abiti da cerimonia bisogna anche analizzare le proprie forme e quindi optare per un modello che rispecchia il proprio body shape. Una mise adatta al proprio fisico permette di valorizzare, ma anche al tempo stesso di sentirsi bene con sé stessi nel modo giusto con l’outfit adatto.

Capire come distribuire bene le varie forme del corpo scegliendo linee, colori e modelli adatti sicuramente aiuta. Un fisico a clessidra con fianchi sinuosi può per esempio optare per un abito in tessuto fluido che segni il punto vita in modo da esaltare questo aspetto. Una scollatura a cuore è l’ideale per evidenziare il décolleté.

Altri abiti da cerimonia sono con maniche a sbuffo e forme rotondeggianti per coloro che hanno un fisico a triangolo. In tal caso i tessuti ricamati, ma anche fantasie drappeggiate sono sicuramente ben accette. Un long dress con balze, con scollatura diritta e senza spalline si rivela senza dubbio la scelta migliore per il proprio look. Il verde smeraldo e il blu elettrico sono solo alcune delle tonalità in voga nelle collezioni.

Le scollature di questi abiti si diversificano: si va da modelli con scollo a V quindi verticale e con le maniche a kimono con una lunghezza che permette di mostrare le caviglie. Una jumpsuit, quindi una tuta dalle linee pulite è l’abbigliamento adatto per il fisico a rettangolo con spalle ampie e vita e fianchi stretti. Per i colori tantissime le tonalità: dai pastello come il blu e l’arancione sino al rosa.

Abiti da cerimonia: offerte online

1)Ever-Pretty abiti da sera senza maniche

Un abito da cerimonia che presenta uno scollo a V in stile impero con taglio sotto il seno. In chiffon con pizzo e orlo asimmetrico. Presenta una cerniera sul retro per essere più comodo. Indicato per varie occasioni: matrimonio, festa e cocktail party anche grazie ai tanti colori disponibili.

2)Bbonline dress women’s vintage 1950s cap sleeve rockabilly

Un abito con lo scollo a cuore e le maniche a cappuccio con zip nella parte posteriore e materiale un po’ arruffato. Adatto per cocktail party, festa in costume e matrimonio. Un abito in stile anni 50 disponibile in varie tonalità tra cui scegliere.

3)Grace Karin vestito paillettes donna da cocktail

Un modello senza maniche quindi indicato per la stagione primavera estate. Un modello a tubino molto aderente e stretto che risalta le forme. In poliestere ed elastan con scollo a V. In tessuto comodo con colori come il nero, il rosso, il rosa, ecc.

