Con una lunga carriera che l’ha vista impegnata a 360° nel mondo dello spettacolo e una lunga storia d’amore con Francesco Renga che ha emozionato tutta Italia è una delle donne più amate e commentate del panorama artistico. Scopriamo la storia di Ambra Angiolini dagli esordi al grande successo tra piccolo e grande schermo.

Chi è Ambra Angiolini

Ambra Angiolini nasce a Roma il 22 aprile 1977 ed è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana. Cresce nella capitale con il fratello, la sorella e i genitori. Durante il periodo della scuola dell’obbligo mostra particolare propensione per la danza.

La sua insegnante la spinge a provare un casting che, una volta superato con esito positivo, la porta a iniziare quella che sarà una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Infatti ad appena 13 anni inizia ad apparire come figurante per la Rai nel programma “Fantastico”.

L’inizio del percorso in televisione con “Non è la Rai”

Il vero debutto però si registra nel 1992 quando esordisce nel programma “Bulli e pupe”.

Nello stesso anno entra a far parte del cast di “Non è la Rai” come conduttrice del Gioco dello zainetto, che la rende nota a un pubblico sempre più ampio e la porta a vincere il “Telegatto” come personaggio rivelazione dell’anno.

Esce nel 1994 l’album “T’appartengo” con l’omonimo singolo di apertura con cui ottiene ben tre Dischi di platino e un Disco d’oro. Partecipa inoltre al Festivalbar con un altro pezzo dell’album, “L’ascensore”. Con la musica diventa nota anche in Spagna e in America latina attraverso la traduzone in spagnolo dei suoi brani del primo album e successivamente anche del secondo.

Riesce inoltre a ottenere la concessione da parte della Mediaset per la conduzione del Dopofestival di Sanremo con Pippo Baudo. Rimane fedele all’azienda che l’ha fatta nascere tornando alla conduzione di numerosi programmi come “Super” o “Non dimenticate lo spazzolino da denti” con Gerry Scotti.

La conduzione radiofonica e il successo musicale

Continua inoltre la sua carriera musicale che cambia direzione con il terzo album, dove Ambra scrive i suoi stessi testi presentando come tema principale il sesso. Lo presenta poi in diverse città italiane con un tour nel 1997.

L’anno successivo si dedica anche la conduzione radiofonica su Radio 105, successivamente per RTL 102.5 e poi anche Radio Kiss Kiss con la presentazione di un programma dedicato al Festival di Sanremo.

Non solo tv, la recitazione tra teatro e cinema

Debutta anche a teatro con una commedia di Plauto che la vede esibirsi per tutta la Sicilia rimanendo però legata al mondo radiofonico, questa volta su Radio Due. Non abbandona nemmeno la televisione apparendo in diversi programmi come “L’assemblea” e successivamente “Dammi il tempo”.

Si apre per lei anche la strada del cinema debuttando come attrice in “Saturno Contro” di Ferzan Ozpetek con cui vince il Nastro d’argento, il David di Donatello e altri premi. Seguono negli anni a venire numerosi progetti cinematografici tra cui “Immaturi”, “Viva l’Italia” e “Ci vediamo a casa” a fianco di Edoardo Leo.