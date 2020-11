Cucinare in modo sano è il metodo migliore per stare in salute e dimagrire. Per farlo, è necessario munirsi di una vaporiera elettrica, un apparecchio che aiuta a preparare ottimi piatti e cibi. Ecco alcuni dei modelli migliori e le offerte disponibili.

Vaporiera elettrica

Per cucinare gli alimenti in modo sano e senza grassi dipende anche dal tipo di cottura che si sceglie. Per questa ragione, la vaporiera elettrica è il tipo di apparecchio d’avere assolutamente in quanto permette di preparare i cibi in modo sano e genuino, oltre a essere digeribili e salutari per il corpo e il benessere. Il funzionamento avviene in modo molto semplice in quanto si basa sulla presenza di un po’ d’acqua che, tramite il calore, evapora.

Il vapore investe i cibi permettendone la cottura senza alterare o modificare il gusto e le proprietà nutritive di determinati alimenti e piatti. Dotata di un timer che permette d’impostare il tempo di cottura a seconda del tipo di alimento e cibo, gustandosi la pietanza quando il tempo è scaduto. In questo modo potete preparare degli ottimi piatti anche quando non siete a casa.

Un elettrodomestico di questo tipo si compone di una serie di elementi e componenti, come il recipiente dove mettere l’acqua, il cestello forato per appoggiare il cibo che verrà cotto e il coperchio da porre da porre sopra il cestello che intrappola il vapore avvolgendo gli alimenti.

Il coperchio solitamente è in vetro, mentre il cestello in acciaio inox o anche bambù.

L’acciaio è il materiale maggiormente adatto in quanto dona robustezza, solidità e anche efficacia nel tempo, oltre che il massimo della durata. Usarla è molto semplice perché basta mettere l’acqua, nel serbatoio o cestello, posizionare i vari cibi nelle pentole, azionare la vaporiera elettrica procedendo poi con la cottura dei cibi e dei piatti che volete servire e portare in tavola.

Vaporiera elettrica: modelli

Sul mercato sono tantissimi i modelli di vaporiera elettrica e trovare una tipologia che soddisfi le vostre esigenze e criteri può non essere affatto semplice. Oltre alla classica vaporiera elettrica, è possibile trovare anche modelli a gas che sono alimentati dalla corrente, risultano molto più versatili e facili da usare.

I modelli a gas funzionano come le classiche pentole a pressione, in quanto per far cuocere a vapore gli alimenti bisogna metterle sul fuoco avviando in questo modo il processo di vaporizzazione.

Inoltre, bisogna porre la maggiore attenzione alla cottura degli alimenti in quanto l’acqua in essa contenuta potrebbe esaurirsi e contribuire a risultati negativi sul cibo e la sua qualità.

Alcuni modelli di vaporiera elettrica hanno dei cestelli di forme diverse in modo da cuocere insieme più alimenti. In un modello del genere è possibile preparare più piatti contemporaneamente come riso o anche passati di verdura insieme al pollo e altri cibi a seconda di cosa volete cucinare. La maggior parte dei modelli elettrici presentano il timer in modo da impostare e regolare il tipo di cottura.

Nei modelli di vaporiera elettrica dalle marche più prestigiose è possibile trovare degli accessori che segnalano quando il livello dell’acqua per preparare i vari piatti è molto basso oppure riescono a tenere in caldo la pietanza per un determinato lasso di tempo. Altri hanno display a cristalli liquidi per verificare tempi di cottura e altre funzioni in aggiunta.

Vaporiera elettrica Amazon

Per chi necessita di un apparecchio del genere per una cottura dei cibi maggiormente sana e genuina, oltre che salutare, sappiate che su Amazon si trovano varie offerte e sconti sulla vaporiera elettrica d’accaparrarsi immediatamente. La classifica che trovate qui vi aiuta a scegliere tra alcuni dei migliori modelli che sono maggiormente desiderati e venduti tra gli utenti della piattaforma.

1)Tefal Vs4003Vitacuisine compact

Un modello di vaporiera elettrica con la funzione di vitamine plus e la potenza da200 Watt. Dispone di 4 bicchieri in vetro per cucinare anche dolci. Dotato di funzione automatica keep warm per mantenere i cibi al caldo. Ha un display digitale con timer per impostare il livello di cottura di determinati alimenti e cibi. La funzione Vitamin + permette di mantenere una rapida cottura per mantenere più vitamine. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Agoistar Fitfoodie 30INA

Realizzata in acciaio inox con potenza da 800 Watt, molto veloce ed efficiente. Adatta per qualsiasi piatto e cibo, quali pesce, riso, frutti di mare e verdure salutari. Il timer è da 60 minuti a basso indice calorico. SI spegne in automatico ed emette un suono quando gli alimenti sono cotti e pronti. Dotata d’indicatore dell’acqua e due prese laterali. Ha tre cestelli e le parti sono rimovibili.

3)Amazon Basics vaporiera elettrica multiuso

Realizzata in acciaio con ben 15 impostazioni di menù, adatta per cuocere qualunque piatto, compreso i fagioli e anche il chili. La capacità da 5.5 litri è ottima per tutta la famiglia. Il pannello di controllo è con display a LED e include anche un ricettario per preparare i vari piatti. L’inizio è programmato fino a 24 ore e include anche uno scalda vivande automatico. Un prodotto di Amazon’s Choice.

