Pennelli trucco: quali servono davvero?

Quali sono i pennelli trucco che servono davvero? Scopri i segreti per un make up perfetto.

Quante volte ti sei chiesta “quali sono i pennelli trucco che servono davvero?“. Allora non cercare oltre: la risposta è in questo articolo. Scopri gli indispensabili da acquistare, come sceglierli e come utilizzarli per ottenere un trucco perfetto per viso, occhi e labbra.

Pennelli trucco: ecco quali servono davvero

Il mondo dei pennelli per il trucco può sembrare complicato, ne esistono tantissimi modelli differenti e non sappiamo mai quale acquistare. Ma non temere, non serve svuotare il portafoglio! Di certo non è necessario possedere un’intera collezione di pennelli per creare un trucco impeccabile. Al contrario, meglio pochi ma buoni: è per questo che abbiamo creato una guida dettagliata sui pennelli che servono davvero:

Pennello per la base Questo pennello a forma piatta è ideale per applicare il fondotinta in modo uniforme su tutto il viso. Utilizzalo per stendere il prodotto con movimenti circolari, partendo dal centro del viso verso l’esterno.

Pennello cipria Il pennello da cipria, grazie alla sua dimensione grande e la texture soffice, è perfetto per applicare il prodotto in modo leggero e uniforme sul viso. La mobilità delle setole assicura l’applicazione della giusta quantità di polvere.

Pennello blush/terra Questo pennello è l’ideale se si ha bisogno di scolpire il viso . La sua forma obliqua permette di applicare la terra distribuendo la giusta intensità di colore. Girando il pennello, invece, diventa perfetto per il blush in polvere.

Pennello occhi Non può assolutamente mancare nel tuo beauty case un pennello per gli occhi. Piccolo e morbido, è ideale per sfumare ombretti o matite senza creare fastidiose macchie.

Pennello da correttore Il pennello giusto per applicare il correttore in modo uniforme e senza evidenziare i segni del tempo. Inoltre, le setole in gradazione permettono di stendere uniformemente il prodotto.

Pennello sopracciglia Piccolo e facilmente trasportabile, questo pennello è essenziale sia per definire che per pettinare le sopracciglia.

Pennello imperfezioni

Questo è il pennello più utile quando si tratta di dettaglio. Ideale per correggere delle piccole imperfezioni, per applicare l’illuminante nell’angolo interno dell’occhio o per definire le labbra.

Pennelli trucco: come scegliere quelli che servono davvero

Oltre a conoscere i pennelli che servono davvero, è fondamentale scegliere quelli giusti. Opta per pennelli di alta qualità con fibre sintetiche, morbide e resistenti. Ricorda che per ottenere un trucco impeccabile, è altrettanto essenziale pulire regolarmente i pennelli. Ti basterà utilizzare acqua tiepida e sapone delicato per rimuovere facilmente gli accumuli di prodotto. Con un po’ di pratica e seguendo i nostri preziosi consigli, la scelta dei pennelli trucco sarà un gioco da ragazzi!

