A parte le patate, sono diversi i tuberi che si possono usare in cucina per creare ottimi piatti e ricette. Uno di questi è sicuramente il topinambur che ha tantissimi benefici e s’impiega in ambito culinario in moltissimi modi. Allora vediamo quali sono alcuni di questi metodi e dove comprarlo.

Topinambur: utilizzi

Forse non tutti lo conoscono e lo usano, ma si tratta di un prodotto che ognuno dovrebbe inserire nella propria dieta e alimentazione. Dal nome scientifico di Heliantus tuberosus, noto come una rapa tedesca o carciofo di Gerusalemme, è un tubero che ha vari benefici e che potete inserirlo nella dieta grazie alle tante ricette che si possono preparare. Potete consumarlo sia crudo che cotto.

Appartiene alla categoria dei tuberi della salute proprio come la patata dolce, la manioca, il taro e anche la batata. Si presenta con una forma bitorzoluta e la buccia irregolare. Per prepararlo in cucina, bisogna prima di tutto sciacquarlo e spazzolarlo in modo da eliminare la terra. Per pulirlo, è necessario un pelapatate o anche un coltellino in modo da sbucciarlo per poi consumarlo.

Non appena è stato pulito, bisogna metterlo in una bacinella con dell’acqua e limone per poi usarlo in varie ricette e piatti da portare a tavola. Come succitato poc’anzi, è possibile consumarlo sia crudo che cotto, anche se ovviamente dipende dai gusti e dalle preferenze di ognuno. In ogni caso, potete cucinare il topinambur bollito, cotto al forno, al vapore, fritto o anche usarlo come ortaggio per la bagna cauda, una salsa a base di acciughe tipica del Piemonte.

Si consiglia di servirlo con tantissime spezie per dargli un aroma maggiormente forte oppure olio e succo di limone per un gusto più leggero. Si può abbinare a tantissimi ortaggi quali carciofi e patate, ma anche con zuppa e funghi dato il periodo autunnale. Ottimo da consumare nelle insalate con arance e finocchi oppure nei dolci con frutta secca quali noci, nocciole e arachidi.

Topinambur: benefici

Un tubero che ha tantissimi vantaggi e proprietà per l’organismo e la salute, in generale. Ottimo da portare in tavola e nell’alimentazione in quanto consigliato anche ai diabetici e a coloro che stanno seguendo un regime dietetico dal momento che aiuta a migliorare la digestione e a dimagrire considerando che ha solo 73 calorie per 100 grammi di prodotto.

Consumare il topinambur crudo aiuta a mantenere il giusto supporto di vitamine e sali minerali. Inoltre, contiene tantissimi sali minerali quali potassio, sodio, vitamina C, calcio, magnesio, oltre a zinco, ferro, rame e anche vitamine del gruppo E ed A. Non ha colesterolo, quindi adatto anche a coloro che devono limitare le porzioni e le quantità dei vari alimenti che consumano.

Il topinambur è particolarmente consigliato a coloro che soffrono di diabete in quanto ha un indice glicemico pari a 50. Ottimo da consumare e inserire nella propria alimentazione poiché ricco di fibre e antiossidanti. Il giusto apporto di fibre nella dieta riduce e combatte i livelli di stitichezza, oltre a migliorare le funzionalità intestinali.

Gli antiossidanti di cui è ricco questo tubero sono importanti in quanto combattono i radicali liberi, oltre a proteggere da infiammazioni e malanni stagionali quali il raffreddore e l’influenza. Ha tantissimo ferro e folati che sono fondamentali per la gravidanza e che aiutano a evitare le malformazioni nel feto.

Topinambur Amazon

