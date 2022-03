Si dice che quando una donna ha voglia di cambiamento lo esprime attraverso i propri capelli. Quale cambiamento migliore di quello di stagione allora, per ravvivare il proprio look con le tendenze della primavera estate 2022? Scopriamo insieme quali sono le più belle!

Le tendenze in fatto di capelli per la primavera estate 2022

Se per quanto riguarda gli outfit per la primavera estate 2022 sono previsti i colori brillanti, per quanto riguarda l’hairlook le tendenze spingono per le colorazioni più naturali, ravvivate con qualche sfumatura. I biondi per esempio si ispirano alle sfumature dei capelli sfoggiate dai surfisti californiani, perennemente tra sabbia e salsedine. Via libera allora ad una base biondo scuro mixata a qualche ciocca più chiara sui toni del beige.

Così come per il make up i metallizzati stanno ritornando tra le tendenze anche i capelli rossi trovano la loro versione più “In” in quelli ramati. I capelli castani invece avranno le sfumature del cioccolato, del nocciola e del caramello, mentre i capelli neri più di tendenza saranno quelli ravvivati dai riflessi blu, tra i colori più gettonati per la bella stagione.

Le acconciature da it-girl

Due delle tre sorelle Ferragni, it-girl italiane per eccellenza, in occasione della Paris Fashion Week hanno già lanciato quelle che saranno le acconciature più trendy per la primavera estate 2022.

Chiara per esempio, ha sfoggiato il wet look abbinandolo ad un make up occhi molto marcato, Valentina invece ha optato per l’acconciatura gioiello, ovvero una sorta di wet look con piccoli strass come punti luce su fronte, tempie e attaccatura dei capelli.

I look da spiaggia

Non è ancora arrivata la primavera che già pensiamo agli aperitivi davanti al tramonto sulla spiaggia. Abbiamo anche già i look perfetti per l’occasione! Stiamo parlando delle onde da sirena come quelle con cui si è fatta immortalare più volte la bellissima Zendaya, una rivisitazione più naturale delle beach waves. Anche le trecce voluminose, soprattutto per chi ha i capelli lunghi, sono look perfetti per la spiaggia da decorare con fermagli a tema.