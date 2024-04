Capelli corti: 7 acconciature semplici ed eleganti

Scopriamo insieme come realizzare 7 acconciature semplici ed eleganti per i capelli corti.

Scopriamo insieme come realizzare 7 acconciature semplici ed eleganti per i capelli corti. Per qualche occasione speciale potete anche aiutarvi con qualche accessorio, particolarmente di moda per questa stagione.

7 acconciature semplici ed eleganti per capelli corti

Le acconciature per capelli corti sono più di quante si possa immaginare. Ce ne sono davvero tante tra cui scegliere, spesso anche molto facili e veloci, che non perdono il loro tocco elegante. Si tratta di pettinature molto sobrie, in grado di accontentare tutti i gusti, dallo chignon alla presenza degli accessori.

Le 7 acconciature semplici ed eleganti per capelli corti sono:

Messy Bun : una delle acconciature più semplici da fare è il messy bun, ovvero lo chignon spettinato. È possibile realizzarlo anche sui capelli corti. Se sono abbastanza lunghi da poterli legare si può fare con tutta la chioma, se no è possibile anche realizzare un mini chignon prendendo solo metà dei capelli. Un’acconciatura perfetta per un look casual o sportivo, ma anche da sfoggiare in qualche occasione più elegante;

: si tratta di una rasatura che c’è ma non si vede, che potrebbe dare un tocco in più alla vostra acconciatura. La rasatura viene mostrata solo quando vengono tirati su i capelli e ci sono anche donne che scelgono di aggiungere delle decorazioni. Può sembrare un look un po’ particolare, ma in realtà sta bene anche nelle occasioni eleganti, a seconda di come si acconciano i capelli. Sicuramente potrete fare la differenza; Le trecce : sono romantiche, eleganti e femminili. Se si hanno i capelli corti ma con un ciuffo pieno e voluminoso, si può realizzare la braid crown. Un’altra idea molto apprezzata è il semi raccolto con treccia, a seconda della lunghezza dei capelli. Si lasciano le lunghezze sciolte e si realizzano due trecce sottili ai lati del viso, da congiungere dietro la nuca come una coroncina. Molto amata anche la treccia francese, che parte dall’attaccatura dei capelli, aggiungendo ogni volta una ciocca in più. Ci sono anche le boxer braids, tra le più gettonate sui capelli corti, da sfoggiare in moltissime occasioni;

: sono romantiche, eleganti e femminili. Se si hanno i capelli corti ma con un ciuffo pieno e voluminoso, si può realizzare la braid crown. Un’altra idea molto apprezzata è il semi raccolto con treccia, a seconda della lunghezza dei capelli. Si lasciano le lunghezze sciolte e si realizzano due trecce sottili ai lati del viso, da congiungere dietro la nuca come una coroncina. Molto amata anche la treccia francese, che parte dall’attaccatura dei capelli, aggiungendo ogni volta una ciocca in più. Ci sono anche le boxer braids, tra le più gettonate sui capelli corti, da sfoggiare in moltissime occasioni; Effetto wet: l’effetto bagnato consente di fare una bella figura in tutte le occasioni. Si addice soprattutto ai capelli corti lisci, ma si può adattare anche ai capelli mossi o ricci. Basta usare un po’ di gel o di cera e pettinare i capelli all’indietro. Un look perfetto per le situazioni eleganti o meno eleganti, ma anche adatto a tutte le età;

l’effetto bagnato consente di fare una bella figura in tutte le occasioni. Si addice soprattutto ai capelli corti lisci, ma si può adattare anche ai capelli mossi o ricci. Basta usare un po’ di gel o di cera e pettinare i capelli all’indietro. Un look perfetto per le situazioni eleganti o meno eleganti, ma anche adatto a tutte le età; Accessori preziosi : visto che stiamo parlando soprattutto di look eleganti, quest’anno vanno molto di moda anche gli accessori eleganti, da sfoggiare anche durante le cerimonie. Stiamo parlando di fermagli, mollette, perle e altri dettagli che renderanno la vostra chioma molto più elegante e preziosa;

: visto che stiamo parlando soprattutto di look eleganti, quest’anno vanno molto di moda anche gli accessori eleganti, da sfoggiare anche durante le cerimonie. Stiamo parlando di fermagli, mollette, perle e altri dettagli che renderanno la vostra chioma molto più elegante e preziosa; Mollettine : un accessorio che andrà molto di moda nelle prossime stagioni. Sono molto amate soprattutto le mollettine colorate, ma si possono scegliere anche delle tonalità più sobrie nel caso di situazioni più eleganti;

: un accessorio che andrà molto di moda nelle prossime stagioni. Sono molto amate soprattutto le mollettine colorate, ma si possono scegliere anche delle tonalità più sobrie nel caso di situazioni più eleganti; Cerchietti: anche i cerchietti sono diventati un must have di questa stagione. Ne esistono tantissimi modelli, alcuni dei quali davvero molto eleganti. Sono perfetti per sfoggiare acconciature eleganti anche con i capelli corti.

