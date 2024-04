E’ tempo di Coachella Festival in California e tra le star presenti c’era anche Taylor Swift assieme al fidanzato Trevis Kelce. La cantante però ha bevuto un pò troppo, arrivando poi a scusarsi con il fidanzato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di capire meglio cosa è successo.

Taylor Swift si ubriaca al Coachella: le scuse al fidanzato

La celebre cantante statunitense Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce sono una delle coppie del momento, amate e invidiate da tante persone. Nonostante i due cerchino di mantenere il più privato possibile la prpria relazione, capita ovviamente che ci siano eventi a quali partecipano insieme, come è accaduto qualche giorno fa, quando hanno partecipato al Coachella Festival, in California. A quanto pare la pop star avrebbe bevuto un pò troppo, tanto da scusarsi con il fidanzato. Questo almeno è quanto riportato da Page Six del New York Post. Jackie Gonzales su TikTok ha mostrato momenti divertenti della coppia e ha detto che leggendo il labiale pare che Taylor a un certo punto dica a Kelce “Scusa sono ubriaca”. Come sottolineato dalla stessa Gonzales, non è sicura di essere riuscita a capire esattamente cosa ha detto la cantante, che dai video comunque sembrava molto “allegra”. Travis Kelce e Taylor Swift alla fine si sono messi a ridere, a testimonianza del fatto che non è comunque successo nulla di grave.

Taylor Swift e Travis Kelce: la storia d’amore

Sembra andare a gonfie vele la relazione tra la regina del pop Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce. Il tutto, tra loro, è cominciato quando il giocatore ha cercato di far avere alla cantante il proprio numero di telefono tramite un braccialetto dell’amicizia durante una tappa dell’Eras Tour: “ci sono rimasto male quando ho scoperto che prima e dopo i concerti non parla perché deve risparmiare la voce per le 44 canzoni che ha in scaletta. Quindi ero un pò arrabbiato per non essere riuscito a darle uno dei braccialetti che avevo fatto per lei.” Qualche tempo dopo però la Switf ha accettato l’invito di andare a vedere una partita dei Kansas City Chief e da lì le cose si sono evolute velocemente e oggi sembrano molto affiatati e felici. Indimenticabile per i fan quello che è accaduto domenica 11 febbraio 2024, quando si è svolta la 58esima edizione dell’evento sportivo più seguito al mondo, ovvero il Super Bowl, vinto dai Kansas City Chief, la squadra appunto di Kelce, contro i Los Angeles 49ers. Sugli spalti per assistere alla partita c’era ovviamente Taylor Swift, a tifare per il fidanzato. Subito dopo la fine della partita, vinta dai Chief, la cantante è scesa in campo per festeggiare, andando subito ad abbracciare e a dare un bacio a Kelce, davanti alle centinaia di milioni di persone collegate per questo evento.

