Gli esperti di tendenze concordano: il blu è il colore da tenere d’occhio da qui alle prossime stagioni, soprattutto per quanto riguarda il make up. In modo particolare, l’ombretto di questa sfumatura sembra essere il dettaglio perfetto per dare personalità ai nostri look e sta bene davvero a tutte, basta saperlo scegliere.

In questo articolo vi diamo tantissimi consigli su come abbinarlo per risultati davvero da urlo!

Ombretto blu, il trucco occhi di tendenza

Tra gli anni ’70 e ’80 l’ombretto blu è stato l’indiscusso protagonista del make up. Dalle pop star, alle attrici, dalle ragazze alle signore più agée, letteralmente tutte impazzivano per questo colore.

Recentemente è tornato a sfilare sulle passerelle accompagnando i look più pop del momento, trend alimentato anche dalla super colorata “febbre da Euphoria” e noi non abbiamo potuto fare altro che innamorarcene di nuovo.

Ecco allora tutti i modi di sfoggiarlo per essere sempre cool!

Come abbinarlo sugli occhi

Il blu è considerato un colore freddo che può abbinarsi molto bene anche ai colori più caldi.

Un accostamento decisamente da tenere in considerazione soprattutto se si ama giocare con i contrasti! Per esempio si può realizzare uno smokey eye con una delle sfumature più calde del marrone e ovviamente l’aggiunta del blu.

Tra gli abbinamenti più apprezzati c’è sicuramente quello che vede l’ombretto blu accostato ai colori metallizzati, uno su tutti l’oro, ma anche con il rame e con l’argento. Se amate seguire le tendenze poi, potete anche abbinarlo ad un ombretto cremoso metallizzato color pervinca sulla parte interna dell’occhio. Molto bello anche l’accostamento con l’eyeliner bianco.

Il blu inoltre sta molto bene anche con un tocco di ombretto color verde fluo o verde prato (tra i colori di tendenza di questa primavera) che va a colorare la parte esterna della rima inferiore dell’occhio.

A proposito di osare, anche il blu con blu è un accostamento assolutamente da provare. Si può per esempio realizzare un trucco occhi con diverse sfumature del colore per poi concludere con qualche passata di mascara blu elettrico.

Con le labbra

Solitamente nel make up a meno che non si tratti di un’occasione particolare, si tende ad evitare la via del “too much”. Per lo stesso motivo, con un ombretto iper pigmentato come il blu si preferiscono tonalità nude per le labbra.

Ma nulla vi vieta di sperimentare gli stili che più vi piacciono accostando, per esempio, il vostro ombretto blu a labbra fucsia o sul rosa confetto. Se si vogliono ricreare le vibes degli anni passati poi, si può osare anche accostando l’ombretto blu a labbra rosso fuoco.

A chi sta bene

Il blu sta bene davvero a tutte, ma è anche vero che alcune sfumature stanno meglio ad alcune e non ad altre. Per questo è importante sceglierle bene! Per esempio, chi ha gli occhi più scuri potrà metterli in maggior risalto con blu intensi come il bluette o il blu di Prussia.

Chi invece ha gli occhi più chiari potrà optare per tutte quelle sfumature “acquatiche” come tutti i turchesi o le sfumature con una leggera punta di verde, come il color Tiffany.