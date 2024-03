Per la bella stagione Elisabetta Canalis ha deciso di darci un taglio: per lei un taglio shag. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Elisabetta Canalis sfoggia il nuovo taglio di capelli corti

Molte di noi, con l’arrivo della primavera, hanno voglia di cambiare hair look, soprattutto chi ha i capelli lunghi ha voglia di sfoltire la chioma per essere pronta all’arrivo del caldo. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, Elisabetta Canalis, ha infatti deciso di darci un taglio, sfoggiando un nuovo hair look. Per l’esattezza la Canalis ha scelto l’Italian Shag. Sul suo profilo ufficiale di Instagram, la showgirl ha postato un paio di scatti con il nuovo taglio, ottenendo una valanga di like. L’Italian Shag è in pratica l’evoluzione del bob, è un taglio scalato che arriva alle spalle, caratterizzato da una piega non liscia e piatta ma un pò ondeggiata e da una leggera frangetta. Elisabetta ha quindi deciso di accorciare la lunga chioma con la quale siamo sempre stati abituati a vederla in favore di un taglio più corto e perfetto per la bella stagione. Un hair look super sbarazzino ma allo stesso tempo sensuale che si appresta a essere uno dei tagli più richiesti nelle prossime settimane.

L’Italian Shag di Elisabetta Canalis è il taglio della primavera 2024

Come abbiamo appena visto, Elisabetta Canalis ha deciso di darci un taglio, la sua lunga chioma si è accorciata, per un nuovo hair look sbarazzino e sensuale. Il taglio è l’Italian Shag e si appresta a essere il taglio più richiesto della primavera 2024. Questo taglio si adatta facilmente a diversi tipi di capelli ed è il taglio perfetto per chi ha i capelli lunghi e ha voglia di avvicinarsi a un taglio più corto. E’ un taglio leggero, perfetto per l’arrivo del caldo, inoltre è possibile comunque raccogliere i capelli, per chi ad esempio fa sport o per quanto fa troppo caldo, e anche la manutenzione è piuttosto semplice e veloce. Infine questo taglio mette anche in risalto i lineamenti del volto ed è anche perfetto per chi comincia ad avere le rughe del contorno occhi, perché va a nasconderle. Insomma, se avete voglia di darci un taglio l’Italian Shag potrebbe davvero essere la scelta giusta. Parlatene con il vostro parrucchiere di fiducia che saprà consigliarvi al meglio e dirvi se effettivamente è un taglio che va bene per voi. Infatti, quando si vuole cambiare taglio di capelli, è bene tenere a mente alcune cose, prima fra tutti la forma del viso. Il viso infatti può avere diverse forme, come a diamante, ovale, a cuore, a triangolo, quadrato. Per ogni forma ci sono tagli adatti e tagli invece che sarebbe meglio evitare, proprio per questo è sempre meglio chiedere parere a un professionista prima di decidere un nuovo taglio di capelli.

