Se nelle scorse stagioni avete sfoggiato le beach waves, allora, non potete assolutamente perdervi la nuova acconciatura di tendenza per la primavera 2022. Stiamo parlando delle onde da sirena! Un’acconciatura che, tra l’altro, sta molto bene con lo stile hippie, un’altra tendenza look per la bella stagione, già molto amata dalle influencer.

A lanciare questo nuovo trend è stata Zendaya, che ha scelto le onde da sirena per gli Oscar 2021, quando ha sfilato sul red carpet con un meraviglioso abito giallo firmato Valentino. Curiose di sapere come farle, a chi stanno bene e come decorarle? In questo articolo vi sveliamo tutto ciò che dovete sapere.

Onde da sirena, come farle

Nulla di così complicato, le onde da sirena, o “mermaid waves” sono semplicemente delle beach waves più “schiacciate” e come le prime anche queste prendono ispirazione all’effetto dei capelli bagnati dal mare e lasciati asciugare naturalmente.

Realizzarle è davvero semplicissimo e i modi sono essenzialmente due: la piastra per capelli o, meglio ancora, l’arricciacapelli (in commercio ne esistono di tutti i tipi, anche con più tubi) con cui otterrete un effetto più definito e duraturo e una treccia, con cui l’effetto sarà più naturale ma meno resistente.

Con l’arricciacapelli e la piastra

Per delle perfette onde da sirena vi servirà un arricciacapelli dal diametro medio attorno a cui dovrete attorcigliare le ciocche di capelli come siete già abituate a fare. Con la piastra per capelli classica invece dovrete passarla sulla ciocca piegandola leggermente prima da un lato e poi dall’altro.

Terminati passaggi vi ritroverete con dei boccoli in un caso e con delle ondulature ben definite nell’altro. Per ottenere le onde da sirena dovrete pettinare i capelli con una spazzola piatta quando questi saranno ancora caldi fino a quando non si formeranno onde più piatte. Per fare in modo che resistano più a lungo potrete fissarli con un po’ di cera sulle lunghezze oppure un po’ di gel d’aloe vera.

Con le trecce

Un altro metodo per ottenere onde da sirena dall’effetto ancora più naturale è intrecciando i capelli in due trecce alla francese da tenere tutto il giorno e tutta la notte, per poi disfarle il giorno dopo. Per fare in modo che resistano un po’ di più inoltre, una volta completate le trecce potrete riscaldarle leggermente con il phon oppure passando la piastra.

Una volta disfate, anche in questo caso, non vi resta che fissarle con la cera per capelli o il gel d’aloe vera.

A chi stanno bene e come decorarle

Le onde da sirena stanno bene a chi ha i capelli lunghi, ancora meglio se sono lunghissimi! Ma ovviamente nulla vieta di provarle anche a chi ha i capelli più corti, come il taglio a caschetto per esempio.

Se poi vi piacciono le acconciature pop in stile anni ’90 potrete decorare qualche ciocca con i colori a gesso per capelli o con dei brillantini se si tratta di un’occasione speciale. In entrambi i casi si tratta di soluzioni temporanee che andranno via sotto la doccia.