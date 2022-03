Se anche voi desiderate rimanere sempre aggiornati sulle tendenze delle prossime stagioni il consiglio è quello di non perdervi le notizie che arrivano dalle Fashion Week sparse per le capitali della moda più importanti e sulle cui passerelle sfilano tutte quelle idee look pronte a diventare veri e propri must have.

A lanciare le tendenze durante questi eventi spesso, non sono solo le Maisons di moda più famose ma anche le super ospiti in prima fila alle sfilate, proprio come è capitato con Valentina Ferragni. Ecco allora il look che ha sfoggiato in occasione dell’evento organizzato da Dior e qual è il dettaglio assolutamente da imitare.

Acconciatura gioiello, il trend per la primavera estate 2022

Lo abbiamo visto, per esempio, in precedenza con i balaclava, con i guanti come quelli sfoggiati da Demi Moore alla Fashion Week di Parigi e, a proposito della settimana della moda parigina, lo abbiamo visto anche con l’ultima tendenza lanciata da Valentina Ferragni proprio per l’occasione.

Valentina Ferragni infatti è volata alla Paris Fashion Week insieme alla più famosa sorella Chiara. Le due influencer hanno presenziato alle sfilate dell’Haute Couture che proponevano le loro collezioni per l’autunno inverno 2022/2023 e i loro look non sono certo passati inosservati!

L’outfit firmato Dior

In modo particolare appunto, a non passare inosservato è stato il look di Valentina, completo di uno scintillante dettaglio che ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo “mai più senza” per la primavera.

In occasione della sfilata di Dior la più piccola delle sorelle Ferragni che al momento gestisce un brand di gioielli tutto suo, ha indossato un abito midi con corpetto super stretto e gonna ampia total black, il punto di colore lo ha dato la pochette anche questa firmata Dior. A dare personalità al look dell’influencer nostrana invece, sono stati trucco e acconciatura.

L’hair look di Valentina Ferragni

Dietro il make up e l’hair look di Valentina Ferragni c’è ovviamente la mano di Manuel Mameli. Se il nome non vi è nuovo è perché il make up artist ha curato tantissimi look di molte influencer tra cui proprio Chiara Ferragni, di cui è grande amico.

Mameli per Valentina ha scelto un make up sui toni del nude reso chic dall’eyeliner che va ad allungarle lo sguardo. Il punto luce, molto glamour, è dato da piccoli cristalli attaccati sulla parte più esterna della fronte e degli zigomi di Valentina, posizionati come se volessero andare a bloccare i baby hair fissati a loro volta con del gel o della cera.

Un look da aggiungere al trend delle onde da sirena

Un look, quello lanciato da Valentina Ferragni e da Manuel Mameli in occasione della Paris Fashion Week, che sembra sposarsi perfettamente con un altro trend previsto per la primavera estate 2022, quello delle onde da sirena.

Si tratta di una tendenza capelli molto simile alle beach waves lanciata sul palco degli Oscar 2021 proprio da Zendaya, l’attrice del momento nello star system americano. Che dire, non vediamo l’ora dell’arrivo della primavera per cimentarci in questo look!