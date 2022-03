Tra gli ultimi trend in fatto di capelli ci sono le trecce, non le trecce qualsiasi, ma quelle voluminose, un’acconciatura ideale soprattutto per chi ha i capelli lunghi e non sa mai come legarli per tenerli ordinati. Dai social arrivano anche consigli e tutorial su come farla in 5 minuti.

Come fare la treccia in 5 minuti

I social si basano sulla soglia di attenzione degli utenti, purtroppo sempre più bassa, per questo motivo i video sono sempre più velocizzati e i creator si inventano modi sempre nuovi per fare cose normalissime in poco tempo. Una tendenza che sotto un cetto punto di vista, potrebbe aiutarci nella quotidianità. Sbirciando tra i vari tutorial appunto, si possono trovare piccoli trucchetti utili a dimezzare i tempi.

Anche una semplice treccia infatti, soprattutto se abbiamo i capelli lunghi, può portarci via del tempo se l’obiettivo è ottenere un buon risultato. Ma secondo gli ultimi trend social, anche con questa acconciatura si può essere perfette ed ordinate in soli 5 minuti.

I tutorial sui social

Per realizzare una treccia voluminosa in pochi minuti tutto quello che ci servirà (oltre ai nostri capelli ovviamente) saranno degli elastici trasparenti e per far durare l’acconciatura più a lungo potremo anche servirci dello spray al sale marino. Ma ecco come procedere.

Prima di tutto si dovranno pettinare i capelli per bene, avendo cura di togliere tutti i nodi. Successivamente si divideranno in capelli in due diverse sezioni e le si legheranno a mezze code da fermare con un elastico. La seconda sezione andrà poi passata all’interno della prima e andrà coperta poi con le altre ciocche e così via. L’operazione andrà ripetuta fino a completare del tutto la treccia.

Il dettaglio glamour

Per un dettaglio look davvero glamour potrete abbellire la vostra chioma inserendo nella treccia dei fermagli con dei fiori finti, in pieno stile primaverile. Oppure potreste seguire le ultime tendenze dando un tocco di luce con dei piccoli strass scegliendo tra quelli a molla o quelli da incollare sulle ciocche con una colla apposita. In questo modo avrete come risultato una rivisitazione del tutto personale dell’hair look proposto da Valentina Ferragni.

Bellissima anche l’idea di inserire all’interno della treccia un foulard per un look hippie chic perfetto per la bella stagione. Insomma, una volta completata la vostra treccia potrete divertirvi a personalizzarla nei modi più disparati!