Scopri i must have per ottenere capelli di seta, per chi sogna da sempre il perfetto sleek hair look.

Desideri capelli lisci, setosi e brillanti? Se la risposta è si, sei nel posto giusto! In questo articolo ti sveleremo i must have da non perdere per ottenere uno sleek hair look a prova di red carpet.

Sleek hair look: i must have per ottenere capelli di seta

Ebbene sì, hai capito bene! Finalmente potrai sfoggiare quella splendida chioma che le nostre amate star portano con fierezza sul tappeto rosso. Non è un caso, infatti, che lo sleek hair look sia uno stile adorato da numerose celebrità, come Kim Kardashian, Ariana Grande, Jennifer Aniston, Bella Hadid e molte altre. Sei pronta a rivoluzionare la tua chioma? Bastano pochi prodotti chiave e qualche piccolo trucchetto. Ecco 5 must have per ottenere capelli di seta:

Shampoo idratante Inizia la tua routine con uno shampoo idratante, in modo tale da detergere delicatamente la chioma. Ti consigliamo uno shampoo alla cheratina, un prodotto formulato appositamente per riparare i capelli, idratare il cuoio capelluto, donare corpo e volume ai capelli sottili, lisciare il capello e regalare lucentezza alla chioma.

Balsamo districante Dopo lo shampoo, applica un balsamo districante per nutrire ed idratare in profondità i capelli. Per rendere i capelli setosi, morbidi e brillanti, è perfetto un balsamo con burro di karité.

Siero per capelli Per un tocco finale di lucentezza, scegli un siero per capelli all’olio di argan. Ideale per prevenire la secchezza, idratare il cuoio capelluto, rivitalizzare i capelli e mantenere sotto controllo il tanto odiato effetto crespo.

Maschera nutriente La cura dei capelli parte prima di tutto dalla loro idratazione . Le maschere sono ottime per nutrire i capelli dalla cute alle punte . Opta per maschere con ingredienti naturali e nutrienti, come l’aloe vera o l’olio di cocco .

Spazzola in setole naturali

Utilizza quotidianamente una spazzola con setole naturali per distribuire uniformemente i prodotti senza danneggiarli. Le setole naturali aiutano a ridurre la rottura dei capelli, migliorano la lucentezza e stimolano la circolazione del cuoio capelluto, favorendo la crescita di capelli sani e setosi.

Ottenere capelli di seta è davvero facile: basta seguire alcuni semplici passaggi ed utilizzare i giusti prodotti. Con questi piccoli consigli, potrai finalmente regalare alla tua chioma uno sleek hair look da star. Cosa aspetti? Prova subito, siamo sicuri che non te ne pentirai!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Il taglio perfetto per capelli sottili e pochi | DonneMagazine.it

Capelli, le migliori tendenze colore della Primavera 2024 | DonneMagazine.it