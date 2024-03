Valerio Scanu nel 2020 è stato operato per un tumore al polmone. Il cantante ha raccontato di non aver detto a nessuno della sua malattia per non turbare i genitori. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa ha rivelato il cantante.

La malattia di Valerio Scanu: “Sono stato operato da solo”

Valerio Scanu nel 2020 è stato operato per un tumore al polmone e da allora vive con solo mezzo polmone. All’inizio il cantante sardo non lo ha rivelato a nessuno, non voleva turbare i suoi genitori. Solamente nel 2022 nel corso di una intervista televisiva, Valerio ha parlato della sua malattia. Ora, ospite del programma “Storie italiane” su Rai 1, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi è tornato a parlare dell’argomento, spiegando come mai non ha voluto dire nulla sulla malattia. Ecco cosa ha detto Valerio: “sono stato operato a un polmone perché c’era un tumore. Ho voluto fare tutto in privato, primo perché c’era la pandemia e quindi i parenti non potevano venire e non potevano starmi vicino, e poi ho voluto tutelare la mia famiglia.” Scanu ha aggiunto che ha anche pensato alle ripercussioni che la notizia della sua malattia avrebbe potuto avere, perché non si può mai sapere come il pubblico potrebbe reagire, perché magari uno lo dice perché sente il bisogno di farlo ma per la gente può sembrare che invece voglia fare la vittima. Per questo: “ho preferito non dirlo. Io sono stato operato da solo. Quando vivi in prima persona è dura. Magari su cento commenti ce n’è uno che ti attacca e quello ti devasta e quindi preferisci non dirlo. Io almeno ho scelto di fare così.”

Valerio Scanu e il tumore al polmone

Nel 2022, quando Valerio Scanu aveva detto a “Oggi è un altro giorno” che un paio di anni prima era stato operato per un tumore al polmone, aveva raccontato che non aveva voluto dire nulla ai genitori, ma che anzi aveva minimizzato la malattia: “gli dicevo che era una cicatrice da polmonite, nelle videochiamate con mio padre mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare.” Inoltre Valerio aveva raccontato che per non far venire il padre in ospedale si era inventato una ordinanza del Comune di Roma, ovvero che se sarebbe andato senza permesso sarebbe stato arrestato per via delle restrizioni per il Covid. Pochi mesi dopo il padre di Valerio è morto a causa proprio del Covid: “anche quella una malattia che ha compromesso u suoi polmoni: nutro un senso di colpa, perché ho pensato che si fosse caricato sulle spalle la mia malattia”. Quando Valerio Scanu è stato operato ancora non conosceva l’attuale marito, Luigi Caldara, conosciuto poco dopo l’intervento. I due si sono sposati lo scorso anno in Campidoglio, e non escludono l’ipotesi di avere dei figli in futuro.

