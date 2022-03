Tra gli hair trend per la primavera 2022 ci sono anche i capelli effetto bagnato. Un look apprezzatissimo da Chiara Ferragni che li ha sfoggiati a Parigi, in occasione di una piccola vacanza a Disneyland Paris, insieme a Fedez e i piccoli Leone e Vittoria.

Realizzare questo wet look non è così complicato e non c’è sicuramente bisogno di avere l’hair stylist dell’influencer per poterlo fare, bastano solo un po’ di manualità e pazienza. Ecco allora alcuni consigli utili per capelli effetto bagnato davvero perfetti!

Capelli effetto bagnato: il look di Chiara Ferragni a Parigi

I capelli effetto bagnato sono il dettaglio di tendenza per la bella stagione. Se ben fatti danno un tocco di carattere ad ogni tipo di look, da quelli più rock a quelli più chic, come dimostra Chiara Ferragni in alcuni scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram.

L’influencer digitale ha scelto di abbinarli ad un make up davvero intenso, risultato del perfetto mix tra eyeliner grafico e molto abbondante sugli occhi e labbra effetto nude. Per l’outfit invece la Ferragni ha scelto un total denim coperto da un cappotto teddy sui toni del sabbia in pieno stile “sono appena uscita dalla doccia”. Ma vediamo come andare a creare i capelli effetto bagnato direttamente a casa.

Come realizzarli

Come dicevamo all’inizio dell’articolo, realizzarli è molto semplice: vi basterà applicare un po’ di gel o della cera per capelli sulla vostra chioma per poi pettinarla. Create una riga centrale e fate in modo che i vostri capelli siano ben pettinati all’indietro, lasciando scoperti fronte e viso.

Per aiutarvi nello styling potete usare anche un phon o una piastra per capelli, ma attenzione, la piastra deve essere quella apposita per creare look effetto bagnato. Chiara Ferragni ha scelto di mantenere un effetto messy hair sulle lunghezze, ma voi potete scegliere se optare per un capello super liscio per esempio, oppure uno super boccoloso.

Wet look: le celeb che lo hanno provato

Non è la prima volta che Chiara Ferragni si mostra con i wet hair, è un look che l’imprenditrice digitale apprezza tantissimo e come lei, anche tante altre celebrità non hanno potuto fare a meno di provarlo in diverse occasioni.

Una su tutte, per esempio, è Cara Delevigne che li ha sfoggiati in occasione del MET Gala 2021. La modella e attrice aveva infatti salito la famosa scalinata mostrando un completo total white firmato Alexandria Ocasio, con pantalone bianco e una sorta di top in stile giubotto antiproiettile con la scritta “peg the patriarchy” in rosso sul davanti.

Anche Jennifer Lopez è una fan dei capelli effetto bagnato. Solitamente li porta lunghi, super lisci e tirati all’indietro, ma ha provato lo stesso effetto anche su un look totalmente diverso sui capelli corti fino alle spalle, mossi e lasciati un po’ messy.

Tornando in Italia, anche Giulia De Lellis non ha resistito al fascino di questo particolare look. L’ex corteggiatrice di Uomini&Donne lo ha abbinato ad un’elegantissima piega in stile vecchia Hollywood, con tanto di lunghezze ondulate e riga laterale.