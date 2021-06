Parla della sua cultura e della religione musulmana ai suoi coetanei, risponde alle domande e alle curiosità che le sono poste con un pizzico di ironia e un’attenzione al fashion. Tasnim Ali, 22 anni, romana, è un’influencer che conta già 315mila follower su TikTok e 66mila su Instagram.

Qual è il segreto del suo successo?

Chi è Tasnim Ali, la religione sui social

Nata ad Arezzo da genitori egiziani ma cresciuta a Roma, Tasnim Ali ha 22 anni e il lockdown le ha di fatto cambiato la vita. Se prima di allora era una ragazza come tante, durante le restrizioni della pandemia ha deciso di iniziare a postare video che parlavano di un accessorio per lei indispensabile: il velo.

Ha da subito riscosso molto successo per il suo approccio al mondo musulmano, fresco, ironico e tarato per il mondo dei Millennials. Spiega con parole semplici la sua visione della religione, risponde alle domande che i suoi follower le porgono e racconta con genuinità le peculiarità del suo credo facendo sì che le persone lo conoscano per quello che è, lontano da ogni fanatismo.

A Donna Moderna racconta come, in effetti, i ragazzi italiani sappiano poco dell’Islam e quindi “perché non provare a spiegare le cose con calma, senza presunzione e giocando l’arma del sorriso?“.

Le curiosità che spiega con onestà e simpatia sono molte ma quasi tutte si concentrano sul suo abbigliamento, sul velo, in primis, accessorio a lei molto caro.

Chi è Tasnim Ali, il velo accessorio indispensabile

Sul velo, o hijab, Tasnim riceve domande come “Ti obbligano a portarlo?” “Sotto sei pelata?” “Se ti vedo i capelli poi ti devo sposare?” e “Te lo toglieresti per un milione di euro?”. Lei stessa ha raccontato “Mi hanno chiesto se la mia religione mi obbliga a tenere il velo anche quando faccio la doccia. Mi sono fatta una risata ma ho colto il senso della domanda“. Un concetto che traspare da ogni suo contenuto social è che il velo fa parte di lei, è un accessorio irrinunciabile perché “come credente lo indosso con fierezza, ma come donna lo porto per vanità. Trovo che sia un accessorio eccezionale, che moltiplica il fascino femminile”. Per far capire alle donne non musulmane cosa significa indossare il velo consiglia a tutte di provare a farlo, sarebbe “un omaggio alla bellezza araba”.

Chi è Tasnim Ali, un’attenzione al fashion

Sui social Tasnim si diverte a mostrare alcuni suoi look spiegando come abbinare il velo più giusto e come annodarlo. Per il resto, ama i pantaloni over e ammette di avere tantissime scarpe, per la maggior parte chiuse per non mostrare il tallone nudo, ma comunque preferisce sneakers e stivaletti. Anche il make up ha un ruolo fondamentale, anche lei si limita a mascara, rossetto e correttore per le occhiaie. “Diverso discorso per il periodo di Ramadan che si è appena concluso, il 12 maggio, quando è bene non esagerare in tutti i campi, make up compreso. Volete sapere di più su questa fase dell’anno così spirituale e importante per noi musulmani? Vi aspetto sulla pagina dei miei account” conclude a Donna Moderna.

