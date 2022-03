La bella stagione è ormai alle porte, le temperature salgono, le giornate si allungano e le mascherine non sono più obbligatorie all’aperto. La primavera è la stagione della rinascita e così anche delle corrette abitudini. Dopo l’inverno grigio e cupo, post-pandemia in cui abbiamo lavorato in smart-working, è finalmente arrivata l’occasione di riprendere in mano la situazione e dedicarci ad una skincare routine per la primavera.

Di cosa abbiamo bisogno?

Skincare di primavera 2022

La skincare di primavera si basa su semplici passaggi: pulizia, idratazione e protezione. Cosa importante e da non sottovalutare, per avere una pelle sana e luminosa, bisogna utilizzare i prodotti adatti al nostro tipo di pelle e giusti in base alla stagione.

Detersione

il primo step che non deve mai mancare in una routine di bellezza è la detersione. Essa infatti permette di pulire il viso da tutte le tossine che la pelle ha espulso di notte e di eliminare le sostanze che si sono accumulate durante il giorno come smog e fumo.

Se hai una pelle grassa è preferibile utilizzare un gel che purificherà e rinfrescherà la pelle; L’utilizzo di una mousse è consigliabile invece per chi ha una pelle mista o normale.

Peeling o scrub

In questa fase di transizione la pelle ha bisogno di un vero e proprio trattamento rigenerante favorendo così un turnover cellulare. Per le pelli più delicate e mature è consigliabile un peeling, mentre per quelle quelle giovani senza particolari problematiche o grasse è consigliabile uno scrub.

Da fare una volta a settimana.

Creme più leggere

Quando le temperature iniziano ad aumentare molto spesso le creme utilizzate durante l’inverno risultano pesanti e la nostra pelle sembrerà lucida. Proprio per questo motivo dobbiamo utilizzare creme dalla texture più leggera e che si assorbono velocemente. quindi potreste scegliere delle creme sorbetto o crema-gel.

Protezione solare

I raggi solari iniziano ad essere più forti quindi subito dopo la crema sarebbe il caso di stendere una protezione solare +50 per evitare l‘insorgenza di macchie ma per proteggere la pelle stessa dai raggi UV. Se non volete utilizzare tanti prodotti potete acquistare diretta una crema idratante con filtri solari oppure un fondotinta SPF.

Le vitamine

Fortifichiamo la pelle con i booster rendendola luminosa ed elastica. Il booster è un “amplificatore” del benessere cutaneo. Migliora lo stato generale della pelle, ma, a differenza del siero resta più in superficie. Il booster potenzia, infatti, l’idratazione e la luminosità della cute. Abbiamo quelli con la vitamina C, illuminante, antiossidante ed elimina le macchie; la vitamina A che combatte le rughe e l’acne; la vitamina B che lenisce rossori e irritazioni e la vitamina E contro l’invecchiamento e con una funzione lenitiva.

Oltre a seguire una beauty routine corretta ed ad utilizzare dei prodotti specifici per la nostra tipologia di pelle possiamo sottoporci a dei trattamenti specifici come quello della bio-rivitalizazzione. Che cos’è? È una tecnica di medicina estetica, non invasiva, che si basa sull’idratazione profonda della cute con lo scopo di migliorarne il tono e l’elasticità della pelle; inoltre, stimola la rigenerazione del collagene e dell’elastina che diminuiscono progressivamente con il passare del tempo. la zona che generalmente viene trattata con questa tecnica è il viso, collo e décolleté.