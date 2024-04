Ogni donna desidera una pelle sana, luminosa e giovane, ma mantenerla così è una sfida data l’esposizione quotidiana a tossine, agenti ambientali e sostanze irritanti, che possono renderla spenta e stanca. Il dermaplaning rappresenta uno dei rimedi più efficaci per preservare la bellezza della pelle.

Se siete curiose di saperne di più, siete nel posto giusto: in questo articolo troverete tutti i dettagli su cos’è, come funziona e la verità sulla crescita dei peli.

Dermaplaning: cos’è e come funziona

Forse ne avrete sentito parlare sui social: il dermaplaning, infatti, è un nuovo trattamento di bellezza che sta letteralmente spopolando ovunque. Si tratta di una procedura di esfoliazione che coinvolge l’uso di un bisturi per rimuovere lo strato superficiale della pelle, eliminando cellule morte e i peli superflui, e contribuendo a rendere la pelle più liscia e luminosa. Adatto a tutti i tipi di pelle, è particolarmente indicato per chi ha cicatrice da acne, macchie irregolari, rughe sottili, pelle opaca o secca. I benefici includono una pelle più luminosa, radiosa e maggiore efficacia nell’assorbimento dei prodotti per la cura della pelle. Tuttavia, questo trattamento può portare anche alcuni svantaggi come il rischio di irritazione cutanea. Solitamente nulla di grave, poiché il dermaplaning è considerata una procedura a basso rischio.

Dermaplaning: aumenta davvero la crescita dei peli?

Ma ora, passiamo alla fatidica domanda: il dermaplaning aumenta davvero la crescita dei peli? La risposta è no. Contrariamente a quanto si possa pensare, il dermaplaning non provoca una crescita più folta o scura dei peli sul viso. Questo trattamento agisce solo sulla superfice della pelle, eliminando i peli superflui che sono già presenti. Il processo non influisce sul follicolo pilifero in profondità, di conseguenza non cambia la struttura o il colore del pelo che ricresce. Inoltre, poiché non interagisce direttamente con il follicolo pilifero, non ha alcun impatto sulla velocità o sulla quantità di crescita dei peli. Indicativamente, una singola seduta di dermaplaning ha un costo di circa 90 euro per una durata di mezz’ora. Per ottenere risultati efficaci e duraturi i centri specializzati solitamente consigliano almeno 4 sedute. Spesso, si suggerisce anche di abbinare al trattamento un peeling chimico per migliorare la risposta della pelle. Se siete interessate, non esitate a provare subito, ma assicuratevi di consultare prima un professionista. In breve tempo, potrete donare alla vostra pelle un aspetto sano e luminoso!

