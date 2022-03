Siamo quotidianamente soggetti alla luce blu e, anche se non ce ne accorgiamo, potrebbe essere un problema per la nostra pelle. Ma di cosa si tratta? Quali sono i suoi effetti? E come proteggersi? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande.

Luce blu, cos’è e come proteggersi

Pc, tablet, smartphone e così via. La luce blu, in sostanza, viene emessa da tutti quei device che ormai fanno parte della nostra quotidianità e di cui non possiamo più fare a meno tanto per il lavoro quanto, spesso, anche per il tempo libero.

Quello che si è portati a pensare è che, a lungo andare, possa creare problemi solo alla vista e per questo si cerca di tamponare possibili danni diminuendo l’utilizzo dei propri apparecchi tecnologici, limitando la luce blu attraverso le impostazioni oppure munendosi di occhiali da riposo o da vista con lenti anti luce blu.

Ma tutti questi accorgimenti, seppur molto utili, potrebbero non bastare.

Luce blu e invecchiamento precoce

Ebbene sì, come ormai avrete capito la luce blu è una delle antagoniste principali della nostra pelle.

La lunga esposizione davanti allo schermo infatti può causare il temutissimo invecchiamento precoce, ciò significa che potremmo vedere la comparsa delle prime rughe e di piccole macchie sul viso prima del tempo.

Questo perché, secondo quanto scoperto dai dermatologi, la luce blu penetra in profondità andando a colpire e quindi indebolendo il collagene e l’elastina, elementi fondamentali per il nostro organismo perché non solo mantengono elastica la pelle, ma la nutrono. La luce blu poi interferirebbe anche con la melatonina. Insomma, va destabilizzare la normale rigenerazione cellulare e per questo è molto importante correre ai ripari con piccole buone abitudini da iniziare ad adottare quotidianamente.

La skincare come schermo contro la luce blu

La luce blu, dicevamo, è la nostra antagonista ma la skincare è invece un’alleata molto valida. Se quindi fino ad ora ne avete sottovalutato l’importanza, potrebbe essere il momento giusto per iniziare a prenderla come buona abitudine! Cominciate la giornata applicando sulla pelle una crema altamente idratante che nella formulazione contenga anche elementi anti-inquinamento e antiossidanti. Assicuratevi poi che sia provvista anche un buon filtro solare.

Un altro trucchetto arriva dalla skincare coreana e si tratta del face mist da nebulizzare sul viso di tanto in tanto. Non dimenticatevi poi di mantenervi costantemente idratati durante il giorno, bevendo tanta acqua, tenete sulla vostra scrivania una borraccia e impegnatevi a terminarla entro la fine della giornata. Una piccola “sfida” con voi stessi che non vi porterà altro che benefici!

Le buone abitudini da adottare

Una delle prime buone abitudini per proteggersi dalla luce blu è fare, dove possibile, una “digital detox”. Datevi quindi dei paletti, stabilite gli orari in cui utilizzare i vostri device e di conseguenza stabilite anche gli orari in cui non utilizzarli, per esempio prima di andare a dormire o subito appena svegli.

Se vi piace tenervi aggiornati al mattino preferite i podcast, la radio oppure un semplice quotidiano cartaceo. Questi piccoli accorgimenti inoltre vi aiuteranno a contrastare il fenomeno del “phubbing”, che rischia di influire negativamente sulle relazioni sociali.