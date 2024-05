Stanno sempre più spopolando i prodotti per la skincare con i peptidi di rame, che portano davvero tanti benefici alla nostra pelle. Ma, che sono esattamente? E quali sono questi benefici? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Che cosa sono i peptidi di rame?

Tutte noi sappiamo quanto sia importante prenderci cura della nostra pelle quotidianamente fin dalla giovane età, facendo prima di tutto ogni giorno una adeguata skincare. Nell’ultimo periodo stanno davvero sempre più spopolando i prodotti con i peptidi di rame, che secondo molti esperti di bellezza sono davvero favolosi per il benessere della nostra pelle. Ma, prima di vedere tutti i benefici di questo particolare ingrediente, vediamo di capire che cosa sono esattamente i peptidi di rame. Un peptide è una piccola catena di amminoacidi, ovvero gli elementi costitutivi delle proteine. I peptidi di rame combinano i benefici degli amminoacidi con le proprietà del rame, metallo che svolge un ruolo davvero fondamentale nella formazione del collagene. I peptidi di rame in realtà si trovano già nella nostra pelle ma, col passare del tempo, anche loro tendono a esaurirsi, per ciò utilizzare prodotti con i peptidi di rame diventa davvero molto importante per mantenere più sana e giovane la nostra pelle. Ma vediamo adesso insieme quali sono tutti i benefici dei peptidi di rame.

Peptidi di rame: i benefici per la skincare

Come abbiamo appena visto, i peptidi di rame sono molto importanti per la nostra pelle, in quanto combinano i benefici degli amminoacidi con le proprietà del rame, metallo essenziale per la formazione del collagene. Ma vediamo adesso insieme quali sono tutti i benefici dei peptidi di rame:

Stimolano la produzione di collagene, essenziale per combattere le rughe e donare tonicità ed elasticità alla pelle. Inoltre il collagene è anche fondamentale per il nostro organismo, poiché conferisce forza ed elasticità ai vari tessuti. Così sostiene oltre alla pelle anche i capelli, le unghie, le ossa, le articolazioni, i tendini e i muscoli.

essenziale per combattere le rughe e donare tonicità ed elasticità alla pelle. Inoltre il collagene è anche fondamentale per il nostro organismo, poiché conferisce forza ed elasticità ai vari tessuti. Così sostiene oltre alla pelle anche i capelli, le unghie, le ossa, le articolazioni, i tendini e i muscoli. Hanno proprietà antiossidanti, in modo da contrastare, neutralizzare o rallentare i radicali dell’ossigeno, che si formano a seguito a reazioni di ossidazione.

in modo da contrastare, neutralizzare o rallentare i radicali dell’ossigeno, che si formano a seguito a reazioni di ossidazione. Aiutano l’idratazione della pelle secca e riducono l’infiammazione di quella acneica.

e riducono l’infiammazione di quella acneica. Proteggono la nostra pelle dai danni ambientali , come l’inquinamento.

, come l’inquinamento. Proteggono la pelle dall’invecchiamento precoce causato dai radicali liberi.

causato dai radicali liberi. Sono di aiuto alla guarigione delle ferite, in quanto consentono un recupero più veloce oltre a ridurre l’infiammazione.

in quanto consentono un recupero più veloce oltre a ridurre l’infiammazione. Infine sono ottimi per affrontare cicatrici, macchie scure e danni alla pelle.

Insomma, come potete vedere i benefici dei peptidi di rame sono davvero tantissimi per il benessere e la salute della nostra pelle, inoltre i prodotti contenenti questi particolare ingrediente sono adatti a ogni tipo di pelle, quindi se ancora non ne avete in casa beh, è arrivato il momento di cominciare a usare questi prodotti, la vostra pelle ne beneficerà senza dubbio.

GLI ARTICVOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come detergere correttamente il viso: l’importanza della mousse nella skincare mattutina

Skincare nel mondo: 6 Paesi per un trattamento innovativo