Alcuni consigli per per proteggere i tuoi occhi con cure semplici ma efficace per preservarne la salute e la sensibilità nel tempo.

Gli occhi sono una delle aree più sensibili del nostro corpo e dovremmo prendercene cura ogni giorno. Questo non richiede necessariamente grandi sforzi, ma comporta una serie di accorgimenti e abitudini quotidiane che possono fare la differenza nel lungo periodo.

Esercita una buona igiene oculare

Una buona igiene oculare è fondamentale per prevenire infezioni e irritazioni agli occhi. A questo proposito è importate lavarsi le mani prima di toccarsi gli occhi, ad esempio quando si applicano o rimuovono lenti a contatto toriche per astigmatismo o per miopia, nonché evitare di strofinarsi gli occhi con le mani sporche per evitare la trasmissione mano-occhio di germi e batteri. Per chi fa uso di trucchi, inoltre, è necessario ricordarsi di rimuovere il trucco prima di andare a dormire.

Proteggi gli occhi dai raggi UV

I raggi UV possono nuocere non solo alla nostra pelle ma anche agli occhi! Tra le conseguenze più comuni dell’esposizione degli occhi ai raggi UV ci sono cataratta, tumori della pelle intorno alle palpebre, pterigio e cheratite. Queste patologie tendono svilupparsi nel lungo periodo e in maniera progressiva a causa della continua esposizione al sole.

Per proteggere i propri occhi da queste malattie è importantissimo indossare occhiali da sole con protezione UV ogni volta che ci si trova all’aperto. Gli occhiali dovranno essere di buona qualità con una protezione UV del 100%. Inoltre, è necessario ricordare che anche in giornate nuvolose, i raggi UV possono penetrare attraverso le nuvole e causare danni agli occhi, è quindi consigliabile indossare gli occhiali da sole anche in queste occasioni.

Mantieni uno stile di vita salutare

Un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano possono contribuire significativamente alla salute degli occhi. Per quanto riguarda l’alimentazione, gli occhi sono ghiotti di cibi ricchi di vitamine e antiossidanti, come frutta, verdura a foglia verde, pesce ricco di omega-3 e noci. Gli antiossidanti aiutano a proteggere gli occhi dai danni dei radicali liberi e possono contribuire a prevenire patologie oculari legate all’età, come cataratte e degenerazione maculare senile.

Un altro consiglio per mantenere gli occhi in salute è quello di evitare il fumo e un eccessivo consumo di alcol, poiché entrambi aumentano la secchezza oculare e possono aumentare il rischio di sviluppare altre patologie oculari.

Fai esami oculistici regolari

Sottoporsi a esami oculistici regolari è fondamentale per preservare la salute dei propri occhi ed individuare precocemente eventuali problemi. Un esame oculistico completo può rivelare segni precoci di patologie oculare come glaucoma, cataratta o degenerazione maculare, consentendo un intervento tempestivo.

La frequenza dei controlli varia in base all’età e alla condizione degli occhi. Una volta effettuata la visita sarà possibile chiedere all’oculista con quale frequenza è necessario sottoporsi ad ulteriori controlli.