Nelle ultime ore il web è stato letteralmente invaso da due nomi, ovvero quello di Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti. Ma di chi si tratta? I due sono dei giovanissimi influencer, noti soprattutto grazie alla piattaforma social Tik Tok, galeotto della. Ma perché tutti parlano di loro? La coppia è finita nel mirino delle cronache rosa a causa della loro rottura. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla loro storia d’amore.

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati? La conferma

Era ormai da tempo che i fan della coppia sospettavano una rottura tra i due. Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti, infatti, non si mostravano più insieme sui social. Ad aumentare i dubbi anche l’improvviso gesto di Sofia Crisafulli, che aveva rimosso dal suo profilo tutti i post e le storie in cui compariva anche Agostino. Ed ora, dopo settimane di indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati. A rivelare la notizia è stata la stessa influencer tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. “Come vi ho fatto partecipi dell’inizio, ci tengo a dirvi anche che la relazione tra me ed Agostino è terminata, da un po’ ormai“, ha scritto. L’influencer ha poi continuato chiedendo ai fan un po’ di rispetto e sensibilità riguardo alla situazione: “Vi chiedo un po’ di tatto e delicatezza da parte di tutti. Vi prego di non diffondere odio, perché non c’è odio tra noi”. Le cose tra i due non andavano bene da un po’. Tuttavia, la giovane ragazza non ha rivelato ulteriori dettagli sulla loro rottura. Una decisione presa soprattutto per tutelare il piccolo Thiago, il bambino che la coppia ha avuto circa un anno fa: “Ci sarà sempre Thiago e ci sarà sempre rispetto e civiltà nei suoi confronti“.

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono lasciati: la loro storia d’amore

Sofia Crisafulli e Agostino Catanzariti si sono conosciuti nell’agosto del 2021, durante una vacanza a Riccione. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Pochi mesi dopo l’inizio della loro frequentazione, a dicembre 2021, Sofia Crisafulli scopre di essere incinta. A marzo 2022 annuncia la gravidanza sui social con un toccante ed emozionante video. E dopo tanta attesa, anche da parte dei fan, il 30 agosto 2022 nasce il piccolo Thiago. La nascita del bambino porta la coppia ad una rottura dovuta ad una profonda crisi. Fino ad arrivare a dicembre 2022, quando decidono di rimettersi insieme. Le cose sembravano andare per il meglio, tanto da pensare di andare a convivere. Tuttavia, adesso la coppia sembrerebbe aver deciso nuovamente di lasciarsi. Questa volta è finita davvero o li rivedremo insieme? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

