Beatrice Valli e la rimozione dei tatuaggi: perchè?

Beatrice Valli ha raccontato ai suoi follower di aver quasi rimosso completamente un tatuaggio che aveva sul braccio: scopriamo insieme i motivi del percorso di rimozione dei tatuaggi che ha cominciato l’influencer.

Beatrice Valli e la sua decisione

Beatrice Valli è una delle influencer italiane più seguite su Instagram negli ultimi anni. Sul suo profilo conta 3,1 milioni di follower, numeri molto significativi, che danno la conferma di quanto sia apprezzata e seguita dai suoi follower. La sua grande popolarità sul web è stata raggiunta dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in cui ha trovato l’amore. La donna è sposata con Marco Fantini, l’ex tronista della trasmissione, con cui ha avuto due figlie, Bianca e Azzurra. La coppia ha sempre appassionato milioni di persone. Una meravigliosa famiglia allargata, visto che oltre alle due figlie femmine, c’è anche Alessandro, che Beatrice ha avuto da una relazione precedente. La 27enne, sul suo profilo Instagram, racconta la sua vita quotidiana, le vacanze in famiglia, i servizi fotografici, regalando spesso molti consigli anche sullo stile. Tra lei e i suoi follower si è creato un rapporto molto solido, fatto di confidenza e complicità. L’influencer li rende spesso partecipi dei suoi trattamenti estetici e anche della sua quotidianità da mamma e donna.

Beatrice Valli e i motivi della rimozione dei tatuaggi

Alcuni mesi fa Beatrice Valli ha raccontato ai follower di voler rimuovere uno dei suoi tatuaggi. Una fan le aveva chiesto se si era pentita del suo tatuaggio sulla caviglia, visto che voleva farlo uguale sul piede. L’influencer ha risposto di essersi pentita di quello fatto sul braccio. A quel punto le avevano fatto notare che in quel punto era presente anche il nome del figlio, ma Beatrice ha spiegato più dettagliatamente quello che provava. “Il nome è bellissimo, toglierei solo il bracciale e le farfalle” ha dichiarato. Il motivo riguarda il fatto che secondo lei sono tatuaggi troppo impegnativi, che stonano quando mette degli abiti particolarmente eleganti. Nelle ultime ore uno dei suoi follower le ha chiesto come stava andando la rimozione di quel tatuaggio e la donna ha mostrato il suo braccio completamente libero da qualsiasi disegno. Questo significa che ha rimosso anche il nome del figlio. “Ho fatto ben 12 sedute perché il colore era molto intenso e profondo, adesso non c’è quasi più nulla” ha spiegato l’influencer. Negli ultimi scatti che Beatrice ha condiviso sul suo profilo Instagram si nota l’assenza di quei tatuaggi, che invece spiccavano spesso nelle foto precedenti. Beatrice Valli ha portato avanti la sua decisione, per il desiderio di avere di nuovo la pelle del braccio pulita e naturale, in modo da non avere disegni eccessivi da mettere in mostra quando sceglie un outfit particolarmente elegante, come lei stessa ha spiegato. Una decisione sicuramente impegnativa, ma che ha voluto portare avanti fino ad ottenere il risultato che sperava, che ha sfoggiato con grande orgoglio sul social network.