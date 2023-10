Davide Marengo è il fidanzato dell’attrice siciliana Maria Chiara Giannetta. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Davide Marengo, chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta? Vita privata, età, figli

Davide Marengo è un regista e uno sceneggiatore italiano, da sei anni compagno dell’attrice siciliana Maria Chiara Giannetta. Davide Marengo è nato a Napoli nel 1972 e ha quindi 51 anni, ma è cresciuto a Roma, dove ha iniziato come fotografo, prima di diventare un regista. Inizialmente Davide si è occupato di cortometraggi, videoclip musicale, spot pubblicitari, backstage di film e documentari, poi è passato ai film per il cinema e alle serie televisive. Uno dei primi lavori di Davide Marengo ad aver ottenuto un riconoscimento è il documentario sulla musica popolare pugliese dal titolo “Craj” , che è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia nel 2005, in occasione de “Le giornate degli autori”. Nel corso degli anni sono davvero tanti i lavori di Davide Marengo, per il cinema e la televisione troviamo ad esempio “Notturno bus”, Breve storia di lunghi tradimenti”, “Un fidanzato per mia moglie”, “Il commissario Manara”, “Crimini”, “Boris 3”, “Sirene” e “Il cacciatore”. Davide ha diretto anche diversi videoclip per noti artisti della musica italiana, tra cui Biagio Antonacci (“Solo due parole”), Carmen Consoli (“L’ultimo bacio” e “Fiori d’arancio”), Edoardo Bennato (“Puramente casuale”) e i Negramaro (“Cade la pioggia” feat Jovanotti e “Tu ricordati di me”).

Non si hanno molte notizie riguardanti la vita privata di Davide Marengo, ma pare che il regista non abbia avuto dei figli. Se volete saperne di più su di lui potete seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 4mila follower.

Davide Marengo, la storia d’amore con Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta, l’attrice siciliana nota soprattutto al pubblico per aver intrepretato Blanca Ferrando nella serie televisiva “Blanca“, che le è valso il Nastro d’Argento per le Grandi Serie, è fidanzata da sei anni con il regista e sceneggiatore napoletano Davide Marengo. Nonostante la differenza di età, lui ha 51 anni mentre Maria Chiara ne ha 31, pare che i due siano molto felici insieme. Per circa 5 anni la loro relazione è stata tenuta nascosta per istinto di protezione, i due non volevano che i vari gossip potessero in qualche modo danneggiare la loro relazione. Alla fine, poco tempo fa, è stata proprio la giovane attrice siciliana a confermare la loro storia d’amore durante una intervista. Queste le sue parole: “non l’ho mai detto per protezione. Avevo paura che dicendolo avrei dato il permesso ad altre persone di entrarci. Conviviamo. Procede tutto bene. L’amore è una parte fondamentale, Davide mi ha aiutata moltissimo, in tanti momenti. Ci amiamo e questo vuol dire far crescere l’altro a livello individuale, ma anche crescere insieme come coppia”. Maria Chiara Giannetta e Davide Marengo sono stati paparazzati qualche volta per le strade della Capitale, lasciando intendere quanto siano innamorati l’uno dell’altro. Anche Maria Chiara Giannetta la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, al momento l’attrice ha quasi 340mila follower.

