Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono sposati. Il racconto delle nozze all’interno di questo articolo.

Manila Nazzaro, il matrimonio con Stefano Oradei: il look da sposa

L’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il ballerino Stefano Oradei si sono sposati. Il 4 maggio si è svolto il rito civile in Campidoglio, con solo i parenti e gli amici stretti, mentre la grande festa si è svolta ieri, 13 maggio 2024, a Villa Miani a Roma. Erano circa 100 gli invitati, tra loro anche volti noti del mondo della televisione, come Pamela Prati e Francesca Cipriani. Per questo giorno così speciale, Manila Nazzaro ha sfoggiato tre diversi abiti, tutti firmati Diamond Couture, un atelier leccese con cui l’ex Miss Italia ha collaborato per disegnare gli abiti. In realtà per il momento la sposa ha mantenuto segreti gli abiti, in quando si vedono solo tramite le foto degli invitati che erano presenti. Il primo è un abito di colore bianco con gonna lunga e spalle nude, mentre il secondo è sui toni del rosa ed è caratterizzato da una gonna di piume e da un corpetto arricchito da micro cristalli. Sul terzo al momento non ci sono né foto né video. Sappiamo invece di più sull’abito scelto da Manila Nazzaro per il rito civile in Capidoglio, celebrato il 4 maggio scorso. Manila ha optato per un look semplice ma allo stesso tempo elegante, ovvero un abito corto in seta, con scollo a V, con le maniche leggermente a sbuffo e gonna fino al ginocchio. A completare il look ai piedi un paio di décolleté a punta dal tacco non eccessivo. Molto semplice anche l’acconciatura, un mezzo raccolto al fine di mostrare gli orecchini di diamanti. Tra gli invitati c’erano Raimondo Todaro, il coach di ballo di Amici di Maria De Filippi, nonché testimone dello sposo, e Milena Miconi, la migliore amica della sposa e celebrante del matrimonio. Le damigelle sono state Angela Melillo e Veronica Maya.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei: la storia d’amore

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sono conosciuti grazie al programma televisivo di Milly Carlucci “Ballando con le stelle” nel 2023. Si sono subito innamorati, queste sono state le parole di Manila a Confidenze: “il 2023 era iniziato come anno dell’orgoglio. Avevo deciso di rompere una relazione sbagliata, che mi faceva stare male. A 45 anni non è facile resettare, mi sentivo fragile. Alla fine però, ho trovato il coraggio.” Con storia sbagliata Manila si riferiva alla relazione con Lorenzo Amoruso. Manila Nazzaro è già stata sposata, infatti dal 2005 al 2017 è stata la moglie dell’ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio. Entrambi vanno molto d’accordo con Stefano Oradei. Come abbiamo appena visto, Manila e Stefano hanno appena coronato il loro sogno d’amore, pronunciando il fatidico sì.

