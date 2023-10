Perché tutti stanno parlando di Giulia De Lellis e del suo fidanzato Carlo Beretta? I due sono in crisi? Ecco tutti i dettagli sulla loro storia d’amore e la segnalazione che è arrivata recentemente sulla coppia.

Perchè tutti parlano di Giulia De Lellis e della crisi con il fidanzato Carlo Beretta?

Dopo la relazione tormentata, che ha a lungo appassionato i fan, tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, finita a causa dei tradimenti da parte dell’ex tronista, l’influencer ha finalmente ritrovato l’amore con Carlo Beretta, con cui è fidanzata ormai dal 2020. I due sono una delle coppie più amate sul web, nonostante il giovane imprenditore stia sempre cercando di mantenere intatta la sua privacy e di farsi vedere il meno possibile. Nelle ultime ore, però, tutti stanno parlando proprio di lui e della sua fidanzata, con segnalazioni e ipotetici indizi di una presunta crisi. A rivelarlo è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, sul suo profilo social, in cui ha riportato una segnalazione che coinvolge proprio Giulia De Lellis e Carlo Beretta.

Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione da parte di un utente in cui si legge che Giulia De Lellis e Carlo Beretta sarebbero in crisi in quanto lui è in dubbio sul matrimonio, mentre l’influencer desidera convolare a nozze. Inoltre, il giovane imprenditore, nonostante il suo stato di famiglia, sarebbe particolarmente tirchio e non molto propenso a spendere soldi per un matrimonio. Si tratta, ovviamente, di una semplice indiscrezione che potrebbe non contenere nulla di vero. Per il momento Giulia De Lellis e Carlo Beretta, che non ama molto stare al centro del gossip, hanno deciso di rimanere in silenzio e non rilasciare dichiarazioni. Eppure sembra realmente che la coppia stia attraversando un momento di crisi, visto che da giorni sul profilo social dell’influencer non sono più apparse storie o foto insieme al suo compagno.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta: come si sono conosciuti?

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono conosciuti per motivi lavorativi. Da quel momento sono diventati prima amici e poi è nato un sentimento. Si tratta di una storia d’amore nata molto lentamente. È stato Andrea Damante a presentare Carlo Beretta a quella che era ancora la sua fidanzata. Nonostante l’attrazione tra di loro fosse molto forte, i due hanno deciso di rimanere amici fino a quando il sentimento che è nato è diventato molto più forte e li ha avvicinati sempre di più. Giulia De Lellis ha sempre raccontato di essere stata colpita dalla sua eleganza, dalla sua educazione e dalla dolcezza con cui l’ha corteggiata, che l’ha sempre fatta sentire al sicuro. L’influencer ha definito il suo compagno come la persona più buona e interessante che abbia mai incontrato nella sua vita, definendolo “più unico che raro” in diverse occasioni.



