Re Carlo III dovrà a breve rinnovare i Royal Warrant of Appointement ma, che cosa sono esattamente? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Royal Warrant of Appointment: chi sono, cosa significa

Il 2024 non certo iniziato nel migliore dei modi per la royal family inglese, soprattutto dal punto di vista medico, viste le recenti diagnosi di tumore per Re Carlo III, Kate Middleton e Sarah Ferguson. Nonostante circolassero notizie circa il peggioramento delle condizioni del sovrano, in realtà pare che Re Carlo III stia abbastanza bene, tanto da riprendere alcuni dei suoi doveri reali. A breve il Re dovrà anche decidere se confermare o meno gli attuali Royal Warrant. Ma, che cosa sono? Il Royal Warrant of Appointment è una onorificenza conferita dalla famiglia reale britannica a un ente o a una attività commerciale. In pratica i Royal Warrant sono i fornitori ufficiali della Corona. Era il 6 maggio 2023 quando Carlo è stato incoronato Re e, come di norma, in questo periodo il Re dovrà decidere se confermare o meno gli attuali fornitori. A ogni marchio scelto viene inoltre conferito un sigillo, in modo da accertare che forniscano beni per la famiglia reale. Un marchio che diventa Royal Warrant ha solitamente almeno il 10 % di aumento del prezzo, proprio perché i consumatori sono più portati ad acquistare prodotti di quel determinato brand, che quindi cresce di qualità e anche di prezzo. Al momento, degli 800 Royal Warrant, sono circa 500 che stanno aspettando di sapere se verranno riconfermati o meno. Nel 2025 saranno invece nominati i Royal Warrant scelti dalla regina consorte, ovvero Camilla.

Quali sono i Royal Warrant della famiglia reale britannica?

Tra pochi giorni i fornitori ufficiali di champagne, abiti, divise, marmellata eccetera saranno riconfermati o meno da Re Carlo III, in quanto è arrivato il momento della rinomina e della scelta dei nuovi Royal Warrant of Appointment. Degli attuali 800 sono circa 500 che aspettano la conferma da parte del sovrano inglese. Ma quali sono al momento alcuni dei Royal Warrant? Ci sono grandi nomi di lusso come ad esempio Burberry, Gives & Hawkes e Henri Poole sartorie di Savile Row. Poi ancora lo champagne Moet & Chandon, il Bacardi Martini, ovvero l’aperitivo preferito da James Bond e lo champagne Veuve Clicquot. Ancora troviamo il tè di Twinings & Co. Limited London, le creme di bellezza Clarins, l’Aston Martin, ovvero il simbolo britannico dell’automobile, i frigoriferi della Foster, le spedizioni di DHL, i dolci di Quality Street di Nestlé UK e altri cibi della catena del fresco Waitrose. Infine troviamo anche i gioiello Swarovski. Staremo a vedere se questi brand saranno riconfermati o meno e quali saranno in alternativa in nuovi brand scelti da Re Carlo III. Solitamente i Royal Warrant vengono riconfermati ogni cinque anni.

