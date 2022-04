Perchè Terrence Hill ha lasciato Don Matteo?

Don Matteo 13, in onda in prima visione dal 31 marzo 2022, è la serie cult di Rai 1. Don Matteo 13 ,però, presenta la particolarità di essere l’ultima stagione di Terence Hill, che interpretato il mitico Don Matteo, che lascerà il cast alla quinta puntata e al suo posto subentrerà Raul Bova nelle vesti di Don Massimo.

Ma scopriamo perché Terrence Hill ha lasciato Don Matteo?

Don Matteo 13 torna sul piccolo schermo e come già annunciato in conferenza stampa porterà con sé delle novità. La prima tra tutte è l‘addio di Terence Hill e quindi di Don Matteo che lascia definitivamente il cast lasciando il suo posto a Raul Bova che interpreterà il nuovo parroco di Spoleto, Don Massimo.

I motivi che hanno spinto Terence Hill ha lasciare il cast di Don Matteo sono sia i tempi estenuanti sul set, diventati pesanti per l’attore e anche la voglia di passare molto più tempo con la famiglia. Infatti l’attore in un’intervista ha dichiarato:

In realtà non volevo smettere di fare Don Matteo, avrei solo voluto farlo in maniera diversa perché i tempi del set erano molto impegnativi. Durante le riprese di questa ultima stagione, le giornate di lavoro erano lunghissime, dormivo cinque ore per notte. Bellissimo, per carità, ma anche stancante. Avevo proposto di fare quattro film all’anno, sul modello del Commissario Montalbano. Purtroppo la mia idea non è stata accettata dalla Rai che, per ottimizzare i costi, ha bisogno della serie lunga.

La Rai però non ha accettato l’idea di Terence Hill e cioè quello di trasformare la serie in quattro film, in quanto non poteva abbondare il vecchio format. Anche il figlio dell’attore, Jessie ha confermato i motivi che hanno spinto ha lasciare la serie televisiva italiana:

Sente il bisogno di dedicarsi ad altro, anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Il fatto è che queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile.

Cosa succederà a Don Matteo?

Don Matteo lascerà definitivamente la scena a partire dalla quinta punta. Ma cosa succederà a Don Matteo? Ancora non lo sappiamo ma Nino Frassica, altro grande protagonista della serie che interpreta il maresciallo dei carabinieri, rivela:

Don Matteo è sempre con noi. Intanto mica è morto, è scomparso, non si sa cosa succederà.

Terence Hill non si è pentito della sua scelta e sembra molto soddisfatto, in questo modo potrà finalmente riposare dopo circa vent’anni di riprese e potrà trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Al personaggio non avrei potuto dare altro. Tutte le cose hanno un inizio e hanno una fine, ed è giusto così.

È contento della new entry, Raul Bova che prenderà il suo posto nelle vesti di Don Massimo: