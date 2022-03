Don Matteo 13 torna giovedì 31 marzo 2022 su Rai1 in prima serata. Questa è l’ultima stagione per Terence Hill nei panni del sacerdote detective più famoso d’Italia. Don Matteo lascerà la tonaca ad un nuovo parroco Don Massimo che prenderà le redini della parrocchia di Spoleto.

Ecco tutto quello che sappiamo sul cast e le anticipazioni di Don Matteo 13.

Il cast e le anticipazioni sulla Fiction Don Matteo

La tredicesima stagione di Don Matteo, diretta da dal trio di registi Francesco Vicario, Riccardo Donna e Luca Brignone è stata presentata qualche giorno fa a Roma. La storia partirà da due anni fa ed oltre a vedere storici volti della fiction ci saranno delle novità. La prima e la più importante è che per Terence Hill, il famoso Don Matteo, sarà la sua ultima stagione e il suo posto verrà preso da Don Massimo.

Il saluto di Terence Hill alla troupe e ai colleghi arriva durante la conferenza stampa di presentazione della fiction:

Senza il pubblico da casa non ci sarebbe stato Don Matteo, per questo ci tengo a ringraziare tutti: la troupe, i tanti colleghi che hanno lavorato con me in questi anni, in particolare il mio amico Nino Frassica. Dopo la fine del set mi mancavate tutti. Ho ricevuto il vostro amore e lo ricambio. Vogliatevi bene gli uni con gli altri.

Dopo 22 anni di fiction e ben 255 episodi il parroco detective, più famoso di Italia, esce di scena alla quinta puntata e il suo posto verrà preso da Don Massimo, interpretato da Raul Bova.

Don Massimo è un prete che ha avuto un passato importante, ha lottato per la giustizia fin da giovane. Raul Bova ha affermato di essere pronto per questo nuovo ruolo:

Per me era importante affrontare un personaggio nuovo. La spiritualità è sempre stata una cosa che mi ha affascinato, e spesso l’ho cercata, da quando ho interpretato San Francesco. Ma quella del parroco è una figura che volevo approfondire: sono persone alle quali affidarsi, oggi ci vorrebbe più spiritualità.

Inoltre lo stesso attore dà delle anticipazioni sul suo personaggio:

Don Matteo è una sorta di padre spirituale di Don Massimo. Il mio personaggio ha alle spalle un passato misterioso, una storia travagliata, violenta, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete. Però, l’incontro con il parroco investigatore, gli cambia la vita.

Il cast

Tra le novità novità in arrivo in questa nuova serie il ritorno di Flavio Insinnia nel ruolo del colonello Ancheschi con la figlia Valentina, ormai grande e interpretata da Emma Valenti. Tra i protagonisti storici della serie ritroviamo Nino Frassica, nei panni del maresciallo Cecchini, Maria Chiara Giannetta, il capitano Olivieri, Maurizio Lastrico, il pm Marco Nardi, Pietro Pulcini nei panni di Ghisoni e Francesco Scali, conosciuto come Pippo.

Quanti episodi e quando inizia

A partire dal 31 marzo 2022, ritorna Don Matteo 13, la serie più apprezzata dal grande pubblico italiano. La fiction è composta da 10 puntate che andranno in onda in prima serata su Rai 1.