“Non è più come prima”: cosa sta succedendo tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta?

Cosa sta succedendo tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta? La ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ammesso che il rapporto con il compagno è cambiato dopo la nascita della piccola Ginevra.

La nascita della piccola Ginevra ha portato inevitabilmente grandi cambiamenti all’interno della relazione tra Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. Lo ha ammesso la ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che è stata molto sincera e ha preferito non nascondersi, quando ha raccontato i dettagli della sua vita da mamma. Come lei stessa ha ammesso e come tutti i genitori sanno, la nascita di un figlio cambia completamente il rapporto di coppia, stravolgendo ogni cosa, dalla routine quotidiana alle priorità. Natalia Paragoni ha deciso di prendersi un momento di tempo per rispondere ad alcune interessanti domande poste dalle sue follower attraverso il box domande su Instagram. Natalia Paragoni ha raccontato i motivi che hanno portato ai cambiamenti che sono avvenuti all’interno della coppia. “Il mio rapporto con Andrea? Ragazze un po’ cambia: c’è la stanchezza e c’è il sonno. Ci sono più fattori di rischio. Non è più come prima, la storia è cambiata però ci vogliamo ancora più bene. O distrugge o lega ancora di più ed io dico che Ginevra ci ha legato ancora di più” è stata la risposta di Natalia Paragoni. Il suo rapporto con Andrea Zelletta è inevitabilmente cambiato, ma a quanto pare è diventato ancora più forte di prima. La nascita della piccola Ginevra li ha resi genitori per la prima volta e li ha legati ancora di più.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: “Ci basta guardare Ginevra, non ci serve altro”

Natalia Paragoni sta vivendo una fase molto emozionante della sua vita, grazie alla nascita della sua prima figlia, la piccola Ginevra. Per essere sicuri che la bambina abbia tutto ciò di cui ha bisogno, la neo mamma e il neo papà hanno deciso di fare i turni per stare sempre con lei. “Ginevra ha una bravissima tata e comunque c’è lei quando non ci siamo. Cerchiamo di alternarci anche quando c’è la tata e cerchiamo sempre di esserci. Lo facevamo prima con le nostre due cagnoline e lo facciamo adesso con la nostra bimba. Noi siamo orgogliosi di noi stessi perché siamo diventati genitori ed è tutto bellissimo e vedi la vita da un’altra prospettiva. Basta guardarla e non ci serve niente più” ha raccontato Natalia Zelletta ai suoi follower. La piccola Ginevra Zelletta è nata il 21 luglio scorso ed è la loro prima figlia, un grande ed emozionante orgoglio per la sua mamma e il suo papà.

