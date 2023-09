Al Bano e Romina potrebbero diventare presto nonni per la quarta volta, grazie alla loro secondogenita, Romina Jr Carrisi. La ragazza, secondo un’indiscrezione del settimanale Diva e Donna, sarebbe incinta del primo figlio.

Al Bano e Romina presto nonni: ecco perchè tutti parlano di Romina Jr Carrisi

Al Bano e Romina Power potrebbero diventare nonni per la quarta volta, secondo un’indiscrezione che sta circolando. Dopo i tre figli di Cristel Carrisi, Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines, nati dalla sua relazione con l’imprenditore croato Davor Luksic, sarebbe la secondogenita Romina Jr Carrisi a rendere i due cantanti di nuovo nonni. Per il momento si tratta solo di una semplice indiscrezione, dopo che il settimanale Diva e Donna ha pubblicato sulla rivista uno scatto in cui la 36enne si accarezza la pancia in modo molto sospetto. Romina Jr Carrisi, nella fotografia, indossa un abito verse e si tocca la pancia, mettendo in evidenza una leggera curvatura. Un gesto che ha subito fatto pensare ad una presunta gravidanza. La vita sentimentale di Romina Jr negli ultimi due anni è stata particolarmente felice. La donna è legata a Stefano Rastelli, di 53 anni, ex regista di esterna di Oggi è un altro giorno. I due si sono conosciuti nel programma e non si sono più lasciati. Ora potrebbero aver deciso di compiere un passo molto importante, ovvero quello di diventare genitori, ma per il momento non ci sono state conferme o smentite.

Al Bano e Romina presto nonni: l’amore tra Romina Jr e Stefano Rastelli

