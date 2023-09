Rihanna e Asap Rocky hanno scelto il rosa per vestire il figlio Riot: “La fluidità è la cosa migliore”, hanno detto a chi li ha interpellati circa questa scelta. Volete saperne di più? allora non perdetevi questo articolo, in cui parleremo proprio della “vision” educativa della coppia in questione.

Rihanna e Asap Rocky scelgono il rosa per vestire il figlio Riot

La bellissima cantante Rihanna e Asap Rocky, posano per la prima volta in uno scatto di famiglia, con il secondogenito Riot: una tutina rosa tenue avvolge il piccolo, creando non pochi dubbi circa il sesso del bambino. In molti, infatti, avrebbero proprio pensato che si trattasse di una femminuccia.

“La fluidità è la scelta migliore” avrebbe commentato la coppia, a chi ha posto domande sui social, circa l’outfit del baby di casa. “I colori sono ancora fortemente associati alla sessualità, e questo è limitante: uno stereotipo che deve essere abbattuto”. Queste le parole di Rihanna, che per l’occasione ha scelto, non a caso, di indossare un look streetstyle, total blue. Giacca in denim, leggings aderenti, a coprire anche gli stivaletti a punta. Un look audace, accessoriato anche da molte catene d’oro.

Questo primo scatto, inoltre, sarebbe stato condiviso sui social dal fotografo delle celebrità Miles Diggs. Sotto lo scatto la cantante avrebbe anche commentato: ” I ragazzi Mayers”, per eliminare forse, ogni dubbio residuo sul nuovo nato e sul suo sesso.

Rihanna E Asap Rocky: coppia e famiglia lampo

Si sarebbero innamorati nel 2020, in piena pandemia, la bella cantante Rihanna e il rapper Asap Rocky (pseudonomo di Rakim Athelaston Mayer). La loro relazione avrebbe velocemente trasformato la coppia in genitori: infatti il 13 maggio del 2022 è nato il piccolo RZA. Il secondogenito Riot sarebbe arrivato poco dopo: il bimbo è nato il 3 agosto, in una clinica Los Angeles.

I due, inoltre, si sarebbero di recente sposati in gran segreto. I sospetti social circa le nozze, super segrete e blindate, proverrebbero proprio da un’affermazione di Asap, che avrebbe così esordito durante il suo concerto al Cannes Lions Festival: “Vorrei dedicare questa canzone alla mia bellissima moglie”.

Ciò avrebbe chiaramente dato vita a moltissimi rumours circa un probabile matrimonio.

Rihanna, una carriera costellata di successi

La bella Rihanna, il cui nome esteso è Robyn Rihanna Fenty è nata il 20 febbraio 1988. E’ una cantante, attrice, modella, imprenditrice, filantropa e diplomatica originaria delle Barbados.

E’ arrivata al successo nel 2009, con singoli come Rude Boy e Russian Roulette. Nel 2011, è tornata in auge con We Found Love, con Calvin Harris. I suoi singoli hanno siglato un percorso di successi, che l’ha portata, nel 2022, grazie al suo brano Lift Me Up, presente nelle tracce di colonna sonora del film Black Panther: Wakanda Forever, ad una candidatura sia ai Golden Globe che ai Premi Oscar 2023 come Miglior canzone originale. La cantante ha vinto ben 9 Grammy Awards, e nelle Barbados è considerata come una vera e propria “eroina nazionale”.

Bellissima ed eccentrica, Rihanna, anche in versione mamma, resta una grande icona di stile: possiamo trarre ispirazione da lei e dai suoi look molto particolari, per portare un po’ di streetstyle e di colore e carattere nella nostra vita.

GLI ARTICOLI PIU’ NLETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

https://www.donnemagazine.it/luisa-corna-e-suo-marito-stefano-giovino-hanno-dei-figli-in-comune/

https://www.donnemagazine.it/perche-tutti-parlano-figlia-madonna-lourdes-maria-ciccone-loen-sconvolge-tutti-victorias-secret-tour/