Laura Henshaw è un’influencer australiana che ha dichiarato di lavare il proprio reggiseno solamente una volta al mese. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Laura Henshaw e la rivelazione shock sul reggiseno “Lo lavo solo una volta al mese“

Laura Henshaw è un’influencer australiana che gestisce l’azienda online di benessere e fitness Kic, assieme a Steph Claire Smith. Durante un dei suoi podcast, Laura è stata protagonista di una rivelazione shock, ha infatti affermato di lavare di rado il proprio reggiseno, ovvero una sola volta al mese. L’influencer ha detto che lo fa perché secondo lei in questo modo il reggiseno dura di più e che comunque il suo intimo non emana odori sgradevoli. Ecco le parole di Laura: “è più difficile lavare un reggiseno e ho anche la sensazione che più lunga è la vita del reggiseno, meno lo lavi”. Diversi sono stati i commenti da parte degli utenti, soprattutto sul popolare social di Tik Tok, tra chi le ha dato supporto e chi invece, la maggioranza, l’ha criticata. Tra i commenti abbiamo per esempio un utente che afferma che “ne indosso uno nuovo ogni giorno e lo butto nel cestino ogni giorno”, un altro invece “lavo il mio dopo averlo indossato, come una maglietta”. Insomma, dopo le dichiarazioni dell’influencer è scoppiata una vera e propria polemica. Ma, ogni quanto si dovrebbe lavare il reggiseno? Sentiamo il parere degli esperti.

Ogni quanto si dovrebbe lavare il reggiseno? Il parere degli esperti

La rivelazione shock dell’influencer australiana Laura Henshaw ha aperto un grande dibattito. Laura ha infatti affermato di lavare il proprio reggiseno solamente una volta al mese perché, secondo lei, in questo modo dura di più. I reggiseni però sono un terreno fertile per sporco, sudore e cellule morte della pelle e sarebbe meglio lavarli ogni due o quattro giorni al massimo. Un esperto ha dichiarato quanto segue a The Sun: “tutte le cellule morte della pelle, gli oli e il sudore intrappolati sotto il reggiseno costituiscono un pozzo nero di batteri e lieviti. Non lavarli abbastanza frequentemente può causare macchie e odori persistenti sul reggiseno, nonché irritazioni della pelle, eruzioni cutanee o infezioni cutanee locali dovute a lieviti o batteri”. In breve non serve lavare il reggiseno dopo ogni utilizzo, a sostenere questa teoria è stata la American Cleaning Istitute, che consiglia di lavarlo ogni 2 o 3 utilizzi, purché lo si lasci respirare per diverse ore tra un uso e un altro. Discorso diverso invece per quanto riguarda i reggiseni sportivi, in questo caso vanno lavati dopo ogni utilizzo. Per far sì che il nostro reggiseno duri nel tempo, se lo si vuole lavare in lavatrice scegliere un ciclo delicato a bassa temperatura e non usare l’asciugatrice. L’ideale è farlo asciugare all’aria. Altrimenti lo si può lavare a mano, immergendolo in acqua tiepida con un detergente delicato per alcuni minuti.

