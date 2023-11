Come lavare un pile in lavatrice senza rovinarlo? Scopriamolo insieme

Come fare per lavare in lavatrice un capo in pile senza rischiare di danneggiarlo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

Come lavare un pile in lavatrice senza rovinarlo: gradi, centrifuga

I capi in pile sono molto amati perché caldi e morbidi, perfetti quindi per essere indossati nelle stagioni più fredde, soprattutto in inverno. Il pile viene utilizzato soprattutto per le coperte, ma anche per capi di abbigliamento quali felpe e maglie. In molti però non sanno come fare per lavare un pile in lavatrice senza il rischio di rovinarlo. Vediamo quindi adesso insieme come fare. Prendersi cura di un capo in pile è infatti molto importante, perciò lavarlo nel modo giusto è davvero essenziale. Ecco come fare:

Lavare i capi in pile in lavatrice solamente con capi della stessa tipologia di consistenza e di color e, evitare ad esempio di lavarli assieme a degli asciugamani di cotone, in quanto sul pile andrebbero poi tutti i pelucchi del cotone, che sono assai difficili da rimuovere.

e, evitare ad esempio di lavarli assieme a degli asciugamani di cotone, in quanto sul pile andrebbero poi tutti i pelucchi del cotone, che sono assai difficili da rimuovere. Lavare i capi in pile al rovescio chiudendo prima tutte le zip.

chiudendo prima tutte le zip. Si consiglia di mettere il capo in pile in un sacchetto di rete.

Impostare un ciclo di lavaggio delicato , lasciando quindi riempire il cestello a metà con acqua che non sia a una temperatura troppo elevata.

, lasciando quindi riempire il cestello a metà con acqua che non sia a una temperatura troppo elevata. Utilizzare un detergente delicato (Marsiglia).

(Marsiglia). La centrifuga non deve superare 1000 giri.

non deve superare 1000 giri. Non asciugare nell’asciugatrice.

Fare asciugare i capi in pile all’aria evitando però il contatto diretto con i raggi solari.

evitando però il contatto diretto con i raggi solari. Evitare di lavare il capo in pile troppo spesso al fine di evitare la formazione dei pallini, soprattutto in alcune zone, come gomiti, avanbraccio e fianchi. Se dovessero comunque formarsi è possibile rimuoverli utilizzando il rotolo adesivo, quello che si usa di solito per togliere i peli dai divani o dai vestiti.

Procedendo in questo modo non rischierete di rovinare il vostro capo in pile. Il consiglio è comunque sempre quello di leggere attentamente l’etichetta oppure di chiedere nel posto in cui avete comprato il vostro capo in pile.

Come lavare un capo in pile a mano senza rovinarlo

Un capo in pile, come abbiamo visto, può essere tranquillamente lavato in lavatrice, basta solo seguire alcuni accorgimenti. Se però lo si preferisce, è possibile anche procedere con il lavaggio a mano. Vediamo insieme come fare:

Per prima cosa bisogna riempire una bacinella con acqua tiepida, aggiungendo poi o il sapone di Marsiglia oppure un detersivo delicato.

aggiungendo poi o il sapone di Marsiglia oppure un detersivo delicato. Immergere il capo in pile , al rovescio, nella bacinella.

, al rovescio, nella bacinella. Lasciare in ammollo per circa 30 minuti.

Se ci fossero delle macchie , versare direttamente il detersivo sulla macchia in questione e poi passare il dito su di essa con movimenti circolari.

, versare direttamente il detersivo sulla macchia in questione e poi passare il dito su di essa con movimenti circolari. Infine bisogna tirare fuori il capo dalla bacinella e sciacquarlo sotto acqua corrent e.

e. Lasciare asciugare all’aria aperta evitando il contatto diretto con i raggi solari.

Seguendo questi consigli potete quindi lavare il vostro capo in pile a mano senza rischiare di rovinarlo!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come eliminare i cattivi odori dalle scarpe: 7 metodi efficaci

Come pulire gli orecchini di Tiffany in argento? 5 trucchetti per farli tornare come nuovi