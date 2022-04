La semifinale de “La Pupa e il Secchione show” andata in onda martedì 26 aprile è stata segnata da colpi di scena, ma anche da discussioni alquanto accese. Una di queste è avvenuta tra Maria Laura De Vitis e Mila Suarez. La Pupa ha in particolare accusato l’ex di Paolo Brosio di aver sfruttato quest’ultimo per la popolarità: “Non ho sfruttato nessuno”, si è difesa Maria Laura.

Maria Laura ha un’accesa lite con Mila

Maria Laura commentando le accuse che le sono state mosse ha spiegato di non essere pentita per la storia che ha avuto: “Io e Paolo ci siamo voluti bene e ce ne vogliamo tuttora. Tornassi indietro lo rifarei altre tremila volte. Non sono pentita e non me ne vergogno. Detto ciò, Non accetto che non sia stata rispettata la mia volontà di non parlare delle mie relazioni passate”.

Mila Suarez: “Hai utilizzato altri e ora piangi”

Non si è fatta attendere la replica della modella marocchina: “Lei l’aveva utilizzato nel suo passato solo per andare in televisione e oggi se lei è in questo programma è solo per Paolo Brosio. Hai utilizzato altri e ora piangi, poi dici a me gatta morta? Lo sei tu!”. Infine Maria Laura ha risposto: “Non ho sfruttato nessuno. […] Davanti a venti sconosciuti non mi va di dire tutto il mio passato”.