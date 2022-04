La puntata de “La Pupa e il Secchione show” del 12 aprile è iniziata con uno scontro drammatico tra Paola Caruso e Mila Suarez. La conduttrice ha mandato in onda un filmato nel quale sono stati mostrati i momenti più salienti della lite che è terminata con lo svenimento dell’ex bonas.

La donna è poi apparsa in studio dispiaciuta per ciò che è successo. “Non mi era mai capitata una cosa simile, sono mortificata”, ha dichiarato.

La Pupa e il Secchione, Paola Caruso e Mila Suarez litigano

Barbara D’Urso nell’introdurre cosa è successo tra le due concorrenti ha annunciato: “C’è stata una lite forte, finita in un modo che non mi è piaciuta. Quindi cambieranno delle cose” e in effetti ciò che i telespettatori hanno visto è stato a dir poco scioccante.

Paola Caruso che era stata soccorsa dai compagni dopo essersi sentita male, parlando di ciò che l’ha portata a reagire in quel modo ha spiegato: “Sono mortificata per quello che è successo, non mi è mai accaduto di perdere il controllo in questo modo. […] Era la seconda volta che Mila Suarez attaccava mio figlio e questo non posso permettermelo a nessuno”.

Elena Morali: “Verso Mila Suarez è volato uno schiaffo”

Ad un certo punto è stata interpellata Elena Morali a testimoniare sull’accaduto.

Quest’ultima ha precisato che l’aggressione sarebbe partita da Paola Caruso: “È volato uno schiaffo verso Mila Suarez. Paola ha aggredito Mila”.