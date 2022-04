Come in molti ricorderanno la scorsa puntata de “La Pupa e il Secchione” andata in onda martedì 12 aprile si era chiusa con l’espulsione di Paola Caruso dalla villa a seguito di un violento contrasto con Mila Suarez dopo che quest’ultima aveva detto alcune cose sul figlio poco gradite.

A una settimana di distanza dall’allontanamento, l’ex bonas è tornata nello studio, questa volta per scusarsi per il comportamento da lei tenuto. Inevitabilmente è stata chiamata in causa anche la Suarez che, dopo un momento di tentannamento, ha avuto un botta e risposta con Barbara D’Urso: “Sei indifendibile Mila”, le ha detto ad un certo punto la conduttrice.

La Pupa e il Secchione, Paola Caruso si scusa

Paola Caruso è ritornata dunque nello studio dove sette giorni prima si era conclusa la sua esperienza.

Le sue scuse sono state particolarmente sentite, tanto che la stessa Barbara D’Urso le ha dimostrato sinceramente il suo affetto: “Ovviamente io mi scuso nuovamente. Non è tollerata da nessuna parte la violenza fisica o psicologica. Chiedo scusa a te Barbara, alla gente a casa e al programma. Ho superato un limite che non doveva essere superato. Sono una mamma single e tu conosci il mio percorso. È stato debilitante questo per me, e per questo non permetto a nessuno di parlare di mio figlio in quel modo”, ha dichiarato.

L’iniziale rifiuto di Mila Suarez

Barbara D’Urso a seguito delle lunghe scuse di Paola Caruso ha chiesto a Mila Suarez di intervenire. Quest’ultima pur avendole accettate, ha rifiutato inizialmente di scusarsi tanto che la conduttrice l’ha ripresa: “Vuoi chiederle scusa perché le hai toccato il figlio? […] hai dei figli? Sai che significa essere madre? No. Dunque non sai cosa può ferire una madre”. La modella dopo molta indecisione ha abbracciato Paola Caruso tra gli applausi del pubblico in studio, un momento molto sentito che potrebbe aver messo la parola fine alla vicenda.