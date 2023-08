Inestetismi della pelle: come si combattono

Il corpo, la pelle vanno incontro a una serie di inestetismi e difetti che, se non trattati nel giusto modo, possono comportare una cute particolarmente secca. Nei paragrafi che seguono, vediamo come riuscire a sconfiggere gli inestetismi della pelle in modo che sia più compatta.

Inestetismi della pelle

Si tratta di un problema che riguarda soprattutto il sesso femminile e che dipendono da una serie di cause concatenanti, ma anche molto diverse tra di loro. Gli inestetismi della pelle sono delle imperfezioni cutanee che non permettono di poter sfoggiare una pelle che sia liscia, sana, in salute ma anche morbida e levigata come si desidererebbe.

Sono diversi i difetti e i piccoli problemi che riguardano la cute a cui solitamente le donne vanno incontro. Dall’acne, passando per le rughe, sino ad arrivare alle smagliature o alla cellulite oppure alla ben conosciuta pelle a buccia d’arancia o la ritenzione idrica. Un inestetismo come la cellulite poi risulta particolarmente fastidioso anche perché vanno ad accumularsi le cellule adipose.

Gli inestetismi della pelle come appunto la cellulite si presentano nei punti maggiormente critici del corpo: i glutei, l’addome e le cosce. Ovviamente a seconda del tipo di cellulite, che può essere edematosa, sono necessari degli accorgimenti ulteriori e adeguati.

Le smagliature sono una diretta conseguenza della cellulite e solitamente tendono a manifestarsi a causa magari degli ormoni, ma anche di un’alimentazione non propriamente corretta e adeguata. Per quanto riguarda le rughe, invece, sono semplicemente un segno dell’età e del tempo che passa.

Inestetismi della pelle: cosa fare

Per combattere gli inestetismi della pelle come la cellulite, le smagliature, le rughe o anche la pelle a buccia d’arancia, è necessario apportare alla propria vita delle modifiche e degli accorgimenti atti a migliorare questo aspetto.

In caso di cellulite o smagliature, il movimento è la prima cosa da apportare al proprio stile di vita. Cominciare a muoversi in maniera costante, praticando anche esercizi da fare a casa oppure sport acquatici come il nuoto o l’acquagym aiuta sicuramente a rendere la pelle maggiormente tonica e sana.

Per combattere gli inestetismi della pelle è molto importante anche cercare di idratarsi nel modo migliore. Per esempio, consumare fino a un litro e mezzo o due di acqua al giorno possibilmente naturale evitando così le bevande gassate o zuccherate contribuisce a dare alla propria pelle un aspetto decisamente migliore e più sano combattendo anche la ritenzione idrica.

Per quanto riguarda le rughe, si possono trovare in commercio dei prodotti che aiutino ad attenuarle. Una corretta idratazione o skincare adeguata sicuramente aiuta a prendersi cura nel modo migliore di questi inestetismi che solitamente tendono a comparire sotto gli occhi oppure sul mento o agli angoli della bocca.

