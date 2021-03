Uno dei personaggi più discussi della ultime edizioni di Sanremo è sicuramente stato Achille Lauro. In occasione della 71° edizione del Festival, Lauro sarà presente a tutte le serate della competizione canora come ospite per dar mostra della sua arte decisamente avanguardistica.

Una figura importante nello sviluppo della personalità del cantante è stata sicuramente Cristina Zambon, la madre di Achille Lauro.

Chi è Cristina Zambon, la madre di Achille Lauro

Cristina Zambon è la mamma di Achille Lauro e figura importantissima nella vita del giovane cantante. Di origine veneta, ha dato alla luce il figlio nel 1990 insieme al marito Nicola de Marinis. Entrambi i genitori dell’artista hanno dedicato la loro vita al lavoro: il padre prima come docente universitario e in seguito come magistrato della corte di cassazione e la madre saltando di lavoro in lavoro per molti anni.

Achille Lauro in un’intervista con Mara Venier ha dichiarato di avere un rapporto molto speciale con la mamma e di aver sempre trovato più in lei un punto di riferimento rispetto che al padre. La prima apparizione televisiva della Zambon risale al 2017 quando, mentre il figlio e il collega-amico Boss Doms partecipavano al reality Pechino Express, ha dovuto dare la notizia della loro eliminazione a entrambi insieme alla mamma di Doms.

Lauro ha sempre parlato della madre come una persona estremamente generosa e premurosa. Il cantante ha ricordato che durante la sua infanzia ha più volte condiviso la casa con altri bambini provenienti da famiglie in difficoltà alle quali Cristina voleva dare aiuto. Questo è uno dei motivi per i quali, una volta ottenuto il successo che sognava, Achille Lauro ha dato in mano la sua agenzia (“No Face”) proprio a sua madre che ne è ora l‘amministratrice.

I sacrifici che i suoi genitori hanno fatto per lui sono stati ciò che ha spinto Achille a cercare in tutti modi di sfondare nel mondo della musica. Con i primi soldi guadagnati ha ricomprato i gioielli della nonna che erano stati impegnati tempo prima dai genitori in un momento di difficoltà economica.