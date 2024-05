Fare attività fisica costantemente è essenziale per sentirsi in forma tutto l’anno e godere di un buon livello di energia e salute fisica e mentale.

Ma cosa succede nei momenti in cui il nostro corpo è influenzato da fattori esterni che rendono difficile mantenere il ritmo di allenamento naturale?

Cambi di stagione, stati influenzali o un sistema immunitario compromesso possono rendere difficile allenarsi in modo costante. In queste occasioni, sotto consiglio medico, è possibile assumere degli integratori per ritrovare forza e vitalità, indispensabili per ottenere il massimo dall’attività sportiva; a tal proposito è possibile optare per Betotal in compresse.

Stabilita la presenza di un corpo sano e idoneo all’esercizio fisico, vediamo dei consigli pratici per allenarsi con costanza e ottenere i risultati sperati in termini di aumento di forza e del tono muscolare.

Esegui con precisione l’esercizio

Spesso durante una sessione di workout si tende a eseguire gli esercizi in modo veloce e impreciso.

Durante l’allenamento la qualità e la precisione del movimento contano di più della quantità di ripetizioni. Ecco perché contare sul supporto di un personal trainer che aiuti a mantenere la postura corretta durante ogni ciclo di esercizi è determinante per vedere un miglioramento delle prestazioni.

Segui un’alimentazione bilanciata ad alto contenuto proteico

Mangiare in modo sano ed equilibrato è essenziale per mantenersi in forma, allenarsi costantemente sentendosi forti e pronti per lo sforzo fisico e vedere risultati.

Parlando di alimentazione sportiva, una dieta bilanciata spesso non è sufficiente ma è proprio l’apporto proteico a fare la differenza.

Per sviluppare e definire i muscoli serve assumerne una quantità sufficiente a sostenere il livello di allenamento. Ecco perché è determinante seguire una dieta apposita, grazie alla quale essere certe di assumere tutti i nutrienti necessari e in modo bilanciato.

Inserisci dei giorni di recupero nella tua routine

La fase di riposo è determinante quanto quella dell’allenamento perché i muscoli crescono proprio nelle ore successive all’esercizio fisico (durante il recupero). É importante quindi aspettare dalle 24 alle 48 ore tra una sessione di esercizio e l’altra per permettere ai muscoli di rigenerarsi e crescere.

Per chi si allena con costanza ma senza osservare nessun miglioramento nel tono muscolare, questa potrebbe esserne la causa.

Segui una routine di allenamento

Un’ottima routine di allenamento prevede l’alternanza di fasi di attività e fasi di recupero che si susseguono in modo costante. Un buon ritmo da seguire è quello di allenarsi almeno tre volte alla settimana per vedere il beneficio della pratica.

Bastano anche 30 minuti per ogni sessione di allenamento per vedere risultati importanti. Sarebbe preferibile evitare di allenarsi un solo giorno alla settimana, anche se in modo intensivo.

Segui un programma di allenamento progressivo

Quando il corpo si allena con costanza ma viene sottoposto sempre allo stesso livello di stress, la forza e la resistenza non si sviluppano.

Ecco perché serve seguire un allenamento che aumenti di intensità in modo progressivo per ottenere il risultato sperato. Aumentare il carico dei pesi e delle ripetizioni è indispensabile per migliorare le proprie performance.