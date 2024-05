Tendenze trucco primaverile: guida ai colori viso, occhi e labbra per un make up fresco e luminoso.

Prepara il tuo beauty look primaverile con i colori più trendy per un make up perfetto! Scopri come valorizzare occhi, viso e labbra con tonalità fresche e luminose.

Make up primaverile: i colori per occhi, viso e labbra

Con l’arrivo della primavera, non solo cambiamo il nostro guardaroba, ma anche il nostro beauty case. Questa stagione è l’occasione perfetta per sperimentare nuovi colori e tendenze make up. Ecco perché abbiamo preparato per te una guida rapida sulle nuance da scegliere per occhi, viso e labbra:

Make up primaverile viso

Quest’anno, il focus è su un look fresco e luminoso, con un effetto dewy che dona al viso un aspetto radioso e naturale. Dalla base leggera e brillante ai delicati blush perlescenti, il trucco viso si concentra su una bellezza naturale e luminosa. Per ottenere l’effetto dewy, consigliamo di utilizzare prodotti in crema e dalla texture luminosa. Molto in voga anche le lentiggini finte, per un trucco fresco e giovanile, effetto pelle baciata dal sole.

Make up primaverile occhi

Per gli occhi, sono di tendenza gli ombretti in tonalità calde e luminose come il bronzo rosato e il peach fuzz, che si adattano perfettamente a ogni tipo di incarnato e colore degli occhi. I colori pastello come il lilla, il verde, il giallo e l’azzurro sono perfetti per un look fresco e primaverile, mentre per un tocco serale si può optare per il blu elettrico che aggiunge un tocco di audacia. Anche per gli occhi vale lo stesso discorso del viso effetto luminoso, quindi consigliamo di scegliere ombretti in stick dalla texture morbida.

Make up primaverile labbra

Il make up naturale, fresco e dewy conquista anche le labbra, con le ultime tendenze che vogliono labbra naturali e dall’effetto lucido. Per ottenere questo risultato, ti consigliamo di puntare su una combinazione di prodotti come un rossetto cremoso per dare un tocco di colore sottile ma vibrante, un olio idratante per mantenere le labbra morbide e nutrite, e un gloss lucido per dare quel tocco finale di luminosità e voluminosità.

Che tu sia alla ricerca di un look naturale e luminoso per il giorno o di un tocco audace e colorato per la sera, il make up primaverile offre infinite possibilità di esprimere la tua creatività e valorizzare viso, occhi e labbra con tanti colori freschi e luminosi. Dunque, cosa aspetti? Segui i nostri consigli per realizzare un trucco perfetto. Siamo sicuri che non te ne pentirai!

