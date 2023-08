Fondotinta: i più efficaci per coprire gli inestetismi

In crema o in stick, in formula liquida, sono i vari tipi di fondotinta indicati per il viso da usare come make up.

Per coprire eventuali macchie, brufoli oppure inestetismi del viso, è possibile optare per il make up che è in grado non solo di valorizzare l’incarnato, ma anche di nascondere i difetti. Uno dei cosmetici da avere assolutamente è il fondotinta disponibile in diverse formulazioni a seconda del proprio incarnato. Nei paragrafi scopriamo quali sono i migliori e come sceglierlo.

Fondotinta

È uno dei primi cosmetici da mettere immediatamente nel beauty case poiché il fondotinta permette di realizzare un trucco che sia perfetto e impeccabile. Non importa quale sia la formula: che sia in polvere oppure liquida, l’effetto con questo cosmetico è assolutamente assicurato.

Diventa poi fondamentale capire quale scegliere anche in base al tipo di pelle in modo da darle un aspetto il più possibile naturale. Scegliere il giusto cosmetico deve essere qualcosa di oculato e ben specifico in modo da coprire nel modo migliore gli inestetismi, ma anche dare alla pelle il giusto incarnato.

È solitamente usato come base principale per realizzare poi il trucco dal momento che copre i vari difetti dando al viso un aspetto omogeneo e uniforme. Si compone poi il fondotinta di una serie di elementi e pigmenti che danno il giusto valore coprente al viso.

Usare il fondotinta significa optare per un prodotto che va a proteggere la pelle sia da fattori esterni, come il freddo, ma allo stesso tempo permette di coprire qualche inestetismo come le macchie, i brufoli o i punti neri.

Fondotinta: formulazioni

Innanzitutto, il fondotinta va scelto in base al proprio incarnato e alla tipologia di pelle proprio per conferire al viso un aspetto che sia il più possibile naturale. Inoltre, al momento della scelta, si possono trovare diverse tipologie e formulazioni che si adattano a seconda dei propri bisogni.

In commercio, questo cosmetico si trova in diverse formule come la crema che è sicuramente quella maggiormente consigliata dal momento che è molto facile da stendere. Un cosmetico in crema come questo è adatto soprattutto alle pelli secche e particolarmente sensibili, quindi indicato anche per dare un effetto coprente.

Si trovano anche fondotinta con consistenza fluida che risultano essere particolarmente leggeri e che non vanno ad appesantire la pelle. Sono indicati soprattutto per coloro che non hanno molti inestetismi da coprire e che si approcciano pian piano al mondo della cosmesi e del trucco.

Infine è possibile trovare anche formule compatte dalla consistenza e dalla conferenza alquanto elevata oppure in stick indicati soprattutto per macchie e cicatrici. In questo caso per applicarlo è necessario utilizzare dei pennelli che sono specifici. Si trovano anche formule minerali che sono in polvere dalla coprenza alta e indicate come base per il trucco.

Fondotinta: migliori Amazon

Sono accessori disponibili a buon prezzo direttamente sul noto e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori fondotinta per ogni tipo di pelle scelti tra quelli maggiormente amati e apprezzati dalle consumatrici con una descrizione di ciascun prodotto e i commenti delle utenti.

1)Madara Organic Skin Care

Un fondotinta dalla formula e consistenza particolarmente leggera, ma che ha una buona coprenza. Si compone di elementi come estratto di mirtillo, radice di peonia, acido ialuronico, vitamina C ed E. Una formula minerale che dona una pelle idratata e luminosa.

2)Korff fondotinta fluido

Una formula liquida dall’effetto anti lifting che migliora immediatamente l’incarnato dando un aspetto naturale. Fornisce una buona coprenza minimizzando le imperfezioni evitando di appesantire. Un prodotto dermatologicamente testato che dona un effetto immediato.

3)Kiko Milano Instamoisture

Il marchio, noto nel mondo della cosmesi, presenta questa formula dall’azione idratante e protettiva a base di estratto di lampone e aloe vera. Un fondotinta che ha una coprenza di circa 24 ore. Una texture leggera che si assorbe rapidamente proteggendo la pelle dai raggi solari.

