Simona Ventura ha condotto il programma televisivo “Citofonare Rai 2″ con parte del viso bloccata. Cosa è successo alla conduttrice? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cosa sta succedendo a Simona Ventura? La malattia

Simona Ventura, ieri 7 aprile 2024, ha voluto comunque condurre il programma televisivo “Citofonare Rai 2“, nonostante avesse metà del viso paralizzato. Ecco cosa ha detto appena entrata in studio: “ho mezza faccia bloccata.” Poi si è rivolta al regista Sergio Stanu: “Sergio, ti tolgo dall’imbarazzo, mi puoi anche riprendere a piano americano, dovete sapere che da ieri ho mezza faccia bloccata.” La collega e amica Paola Perego, in studio accanto a lei, le ha subito detto che è bella lo stesso. Ma, che cosa è successo a Simona? Perché aveva metà del viso bloccata? E’ stata la stessa conduttrice a voler rassicurare subito il pubblico, dicendo le seguenti parole: “non è niente di che, è il freddo, mi sto curando.” Sui social poi ha detto che si sta curando e che questa paralisi è transitoria. Già dal video di presentazione della trasmissione di ieri, i fan di Simona Ventura si erano preoccupati, ma come appena detto, è stata la stessa conduttrice a rassicurare tutti sulle sue condizioni. Tra i commenti sotto al posto anche quello del futuro marito, Giovanni Terzi, che si è detto orgoglioso di essere al suo fianco. Al Corriere della Sera, Simona Ventura ha poi raccontato nel dettaglio quello che le è capitato. Ecco cosa ha detto: “lì per lì, un grande spavento sì, poi per fortuna ho capito che non era nulla di grave. Ho la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Non sapevo neanche che esistesse. Ma so che passerà.” Simona ha poi raccontato che era giovedì mattina quando si trovava con il compagno, Giovanni Terzi, quando è successo. Ha detto poi che non ha voluto fermarsi e quindi non andare in onda, perché lei non molla mai. Ora si sta curando con cortisone, anti virale e vitamine.

La paralisi del settimo nervo cranico facciale: cos’è?

Come abbiamo appena visto, la conduttrice televisiva Simona Ventura ha la paralisi del settimo nervo cranico facciale, ma ciò non le ha impedito di continuare a fare il suo lavoro con la sua solita ironia. Ma, che cos’è precisamente la paralisi del settimo nervo cranico facciale? E’ una malattia dovuta al danneggiamento del nervo facciale, ovvero il settimo nervo che dalla scatola cranica arriva fino all’orecchio e ai muscoli mimici del volto. Solitamente si guarisce dai venti giorni al massimo due mesi. Tra le cause più frequenti di questa malattia troviamo l’infiammazione del nervo facciale, che porta alla Paralisi di Bell. La Ventura ha detto che è stata causata dal freddo, infatti le basse temperature possono riattivare l’infezione latente dell’herpes simplex virus, un patogeno che può infiammare il settimo nervo cranico.

