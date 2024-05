Con l’arrivo della primavera, cresce il desiderio di cambiamento, soprattutto per quanto riguarda i capelli. Se siete alla ricerca di ispirazione, siete nel posto giusto. Scopriamo insieme il nuovo short cut di Dua Lipa: lo shag. Un taglio fresco, leggero e alla moda, ideale per la bella stagione.

Shag: tutti i dettagli sul nuovo short cut di Dua Lipa

Di recente, Dua Lipa è stata la protagonista di un servizio fotografico nell’ultimo numero del magazine indipendente Beauty Papers. Nelle foto pubblicate su Instagram, la cantante incarna un’anima ribelle e selvaggia, grazie al talentuoso hairstylist Malcolm Edwards che ha rivoluzionato il suo look. Negli scatti la cantante sfoggia uno shag biondo liscio, ispirato agli anni ’80. Successivamente, torna indietro nel tempo con uno stile anni ’70, con lunghezza che arriva alle spalle e maxi frangia spettinata e naturale. Infine, indossa un taglio lungo dallo styling ondulato e voluminoso. D’altronde la peculiarità dello shag sono proprio le molteplici possibilità di interpretazione.

Shag: il nuovo short cut di Dua Lipa domina le tendenze

Si sposa perfettamente con una frangetta corta e spettinata, una frangia a ciuffo o le birkin bangs. Può essere glamour e vaporoso oppure impreciso e spettinato. Non a caso, la sua versatilità è uno dei suoi punti di forza, rendendolo adatto a diverse tipologie di viso. Se hai un viso lungo, puoi optare per un taglio leggermente sotto il mento con una frangetta più piena per bilanciare le proporzioni. Se hai un viso tondo, puoi scegliere tagli più sfilati con ciuffi lunghi che accarezzano gli zigomi. Per un viso ovale, puoi optare per una versione più lunga. Insomma, lo shag sta bene a tutte!

Ma cosa rende così speciale lo shag rispetto agli altri tagli? Oltre alla sua versatilità, sicuramente il suo stile innovativo. Si tratta infatti di un taglio di capelli scalato a più strati, caratterizzato da diverse lunghezze. E’ ottenuto attraverso sovrapposizioni di lunghezze e una scalatura interna pronunciata. I lati sono molto scalati e le punte sono sfilate. Ecco perché è così apprezzato: versatile, audace e alla moda. Dunque, se desideri un taglio rivoluzionario, lo shag è perfetto per te. Per la Primavera 2024, è richiestissima la versione short cut sfoggiata da Dua Lipa. Non esitare a provare questo look!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Capelli rossi : come mantenere (perfettamente) il colore | DonneMagazine.it

Taglio scalato per viso tondo: 5 tagli da provare | DonneMagazine.it