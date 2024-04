Intimo modellante: i capi adatti per il fisico

L'intimo modellante si compone di capi come le guaine, i leggings, ma anche i body contenitivi per rendere armoniosa la figura.

Per un fisico armonioso e snello, oltre alla dieta e all’attività fisica da praticare in modo costante, è possibile contare sui capi di intimo modellante che aiuta a nascondere le imperfezioni. Nei paragrafi a seguire, proviamo a capire di cosa si tratta e quali sono i capi da indossare anche in base al proprio fisico per un aspetto più armonioso.

Intimo modellante

Quando si parla di intimo modellante si intendono tutta una serie di capi come body, guaine ma anche pantaloncini o leggings che hanno lo scopo, come dice il nome, di modellare il proprio fisico. Sono capi che, a prescindere dalla silhouette della donna, aiutano a valorizzare le forme in modo da renderle più armoniose.

Sono capi che hanno proprietà ed effetto snellente che aiutano a camuffare e nascondere le imperfezioni e gli inestetismi. Hanno infatti il compito di rimodellare il corpo in modo semplice. Inoltre, basta indossarli per rendersi conto dell’effetto e soprattutto dei risultati che permettono di ottenere a ogni donna.

L’intimo modellante presenta e offre una serie di benefici che non riguardano soltanto l’estetica dal momento che si tratta di capi confortevoli e realizzati con materiale di qualità. Aiutano infatti a combattere un inestetismo come la cellulite particolarmente temuto dal momento che hanno proprietà drenanti e permettono di eliminare le adiposità localizzate.

Non causano irritazioni, fastidi o pruriti. Al momento dell’acquisto, si consiglia di scegliere un capo che sia indicato per il proprio fisico e le forme adatte in modo da contenerle. In base anche alla forma del proprio fisico, si sceglie l’intimo maggiormente indicato.

Intimo modellante: caratteristiche

Per scegliere i capi di intimo modellante bisogna considerare alcuni aspetti. Prima di tutto, le curve del proprio corpo. A seconda del proprio fisico è possibile indossare capi che possano valorizzare o nascondere le curve e le imperfezioni. Per esempio chi ha un fisico a mela, quindi tende ad accumulare adiposità nell’addome, può scegliere un body contenitivo che modella questa zona e rende la figura armoniosa.

Il body contenitivo permette di ridurre i rotolini che si accumulano in quest’area così come la guaina alta che fascia il corpo sotto il seno dando l’impressione di un addome piatto e tonico. Un fisico a pera dai fianchi arrotondati opta per la scelta di una guaina contenitiva o pantaloncino modellante che va a lavorare su queste imperfezioni.

La guaina contenitiva e il pantaloncino modellante sono due capi dell’intimo modellante che vanno a lavorare sulle cosce, la pancia e i fianchi. Sono particolarmente apprezzati i modelli realizzati con finiture in silicone. Ci sono poi delle guaine a vita medio basso che invece agiscono nella parte inferiore del ventre.

Le guaine contenitive sono un prodotto molto apprezzato non solo per un lato estetico ma anche funzionale. Un sostegno e supporto per le donne formose che vogliono migliorare la silhouette. Un capo indicato da indossare subito dopo il parto. Sono indumenti che favoriscono una leggera impressione sul girovita e l’addome aiutando a ritrovare la forma fisica.

Intimo modellante Amazon

I vari capi per migliorare la propria figura sono disponibili su Amazon grazie a buone offerte da non perdere. Sul noto e-commerce basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. La classifica qui fornita mostra i tre migliori capi di intimo modellante adatti a ogni fisicità scelti tra i più adatti per nascondere le imperfezioni.

1)Yianna body contenitivo modellante donna

Un body contenitivo con cerniera che permette di mostrare un addome più tonico con chiusura frontale. dotato di ganci per una maggiore compressione della pancia e del girovita. Un body a pantaloncino che permette di muoversi liberamente in tessuti confortevoli. Un modello molto sexy.

2)Delimira donna canotta modellante scollo profondo

Una canotta modellante con uno scollo profondo per garantire un bel décolleté, ma anche una figura snella e armoniosa. Un modello traspirante dall’effetto pancia piatta. Aiuta a modellare la pancia garantendo il massimo comfort. Le finiture sono piatte per evitare irritazioni. Disponibile nei colori beige, nero e naturale.

3)Selene reggiseno modellante con fascia alta

Un reggiseno dalla fascia alta nei colori terra e nero con imbottitura ma senza ferretto per garantire maggiore comfort. Un prodotto di ottima qualità in poliestere, poliammide ed elastan che dona il giusto sostegno e comfort. Non stringe e molto comodo.

Tra i capi di intimo modellante, anche i leggings dimagranti per ridurre le adiposità e perdere i chili in eccesso.