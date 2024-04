La nota dj napoletana Deborah De Luca ha parlato della sua malattia, ovvero ha rivelato di aver scoperto di avere un tumore quasi per caso e che è poi stata operata d’urgenza. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Deborah De Luca e la malattia: “Il tempo è tutto”

Deborah De Luca è una nota dj napoletana e sul suo profilo ufficiale di Instagram ha deciso di raccontare quello che le è successo, ovvero la scoperta di avere un tumore. Deborah ha raccontato che non aveva alcun sintomo, alcun dolore, eppure che il tumore era presente e per questo è stata operata d’urgenza. Oggi la dj sta bene e ha ripreso a fare musica, ma ha voluto condividere quello che le è successo con i sui follower, soprattutto anche per mandare un messaggio, ovvero quanto sia importante fare prevenzione, perché prendere un tumore in tempo è fondamentale. Ma ecco cosa ha detto Deborah nel suo lungo posto su Instagram: “vi racconto la mia storia nella speranza che possa servire anche solo a una persona. Due settimana fa, dopo una biopsia, mi è stato diagnosticato un tumore. Scoperto per caso, tramite l’esperienza di una amica, non avevo alcun sintomo, stavo benissimo (in apparenza). Sono stata operata d’urgenza 6/7 giorno dopo la diagnosi perché non c’era tempo, nel giro di un mese o due il tumore sarebbe uscito dall’organo che lo conteneva, portando a conseguenze che non voglio nemmeno scrivere, ma che potete immaginare.” La dj napoletana ha continuato affermando quanto sia stata fortunata, non solo per aver scoperto il tumore in tempo, ma anche per aver avuto i mezzi economici per farsi operare privatamente subito. Infine ha ribadito a tutti l’importanza di fare prevenzione, perché appunto il tempo è tutto.

Deborah De Luca: “Ora sto bene”

Come abbiamo appena visto, la nota dj napoletana Deborah De Luca è stata operata d’urgenza per rimuovere un tumore. Deborah ha voluto raccontare sul suo profilo ufficiale di Instagram la sua storia, allegando una carrellata di foto dove si vedono i cerotti post operazione. La De Luca ha detto che le è stato tolto l’organo che conteneva il tumore e che oggi sta bene: “mi è stato tolto l’organo che conteneva il tumore, ora sto bene. Sono già partita per suonare in Arabia Saudita e già tornata, non riesco a stare ferma” Per fortuna c’è la mia tour manager/amica che sa fare le punture. Ora sto bene. Sono stata molto fortunata, molto” Prendetevi cura di voi stessi.” Deborah De Luca ha invitato tutti a fare dei controlli e a convincere amici e familiari a fare lo stesso, perché la prevenzione in questi casi è fondamentale e che il tempo è la cosa più preziosa che possediamo, sia per stare con chi amiamo sia per curarci.

