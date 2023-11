Chi è il nuovo fidanzato di Geppi Cucciari? La conduttrice è stata paparazzata in compagnia del nuovo compagno, in tenta a passeggiare per le strade di Roma durante la Festa del Cinema. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi.

Geppi Cucciari ritrova l’amore dopo il divorzio: chi è il nuovo fidanzato

Geppi Cucciari è un personaggio televisivo molto amato dal pubblico e molto conosciuto. Nonostante la sua fama, la donna è sempre stata particolarmente restia a parlare della sua vita privata e ha sempre cercato di tenersi ben lontana dal gossip e dalle luci dei riflettori. La conduttrice è molto riservata, ma quando si è così esposti non è sempre facile riuscire a tenersi alla larga da occhi indiscreti. Geppi Cucciari, conduttrice di Splendida Cornice, questa volta non è riuscita ad evitare i fotografi del settimanale Oggi, che sono riusciti a paparazzarla in compagnia del suo nuovo fidanzato per le strade di Roma. Una paparazzata che ha confermato che la conduttrice è riuscita a ritrovare l’amore dopo il suo divorzio. In occasione della Festa del Cinema di Roma, di cui è stata madrina, presentando la cerimonia di inaugurazione e premiazione finale, lo scorso 28 ottobre, Geppi Cucciari è stata immortalata in compagnia del suo nuovo fidanzato. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Marco Micheletti, imprenditore nel campo del turismo in Sardegna. I due hanno alloggiato in un albergo al centro della Capitale, dove si sono scambiati qualche tenerezza e si sono mostrati in atteggiamenti affettuosi, probabilmente pensando di essere lontani dagli obiettivi dei fotografi. Invece, le loro foto che immortalano questi momenti privati di tenerezza sono stati pubblicati dal settimanale Oggi.

Geppi Cucciari ritrova l’amore: il divorzio da Luca Bonaccorsi

La conduttrice ha finalmente trovato l’amore dopo il suo divorzio. Alle spalle, infatti, ha un matrimonio, celebrato nel 2012, con Luca Bonaccorsi, da cui ha divorziato quattro anni dopo, ovvero nel 2016. La separazione tra la comica e il giornalista era stata descritta sempre dal settimanale Oggi, quando è avvenuta, come “non consensuale e dolorosa” e a quanto pare i motivi che hanno spinto al coppia a prendere questa decisione sarebbero da ricordare a “incompatibilità caratteriali”. Nel corso degli anni, però, Geppi Cucciari non ha mai voluto parlare in modo troppo approfondito di quel momento così difficile della sua vita, cercando di tenere quanto possibile la sua vita privata lontana dai riflettori, anche durante le intervista, in cui ha sempre preferito parlare del suo lavoro. La comica sicuramente non si aspettava di essere immortalata in compagnia del suo nuovo fidanzato, ma gli scatti pubblicati dal settimanale Oggi confermano che dopo la sofferenza del divorzio, è riuscita finalmente a ritrovare l’amore e la serenità di cui aveva bisogno, accanto a Marco Micheletti, imprenditore nel campo del turismo in Sardegna.

