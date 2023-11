Jimmy Ghione è un personaggio televisivo. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia prendendo parte a fotoromanzi e nelle vesti di attore in numerosi film. Tuttavia, diventa celebre al pubblico italiano nel 1998 quando inizia a collaborare con Striscia la Notizia. Ad oggi, infatti, è noto come uno degli inviati più famosi e apprezzati del programma. Nelle ultime ore il suo nome è balzato sulle prime pagine di tutte le cronache rosa a causa della sua vita sentimentale. Il personaggio televisivo sembrerebbe avere una nuova fidanzata, ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Jimmy Ghione, chi è la nuova fidanzata ex concorrente dell’Isola dei Famosi

Ad aver lanciato l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica, conosciuto su Instagram come Investigatore Social. L’esperto di gossip e critica ha pubblicato un post con la foto della giovane ragazza, scrivendo: “Marialaura De Vitis si starebbe frequentando con Jimmy Ghione. Che sia la volta buona per questa ragazza? Lo spero”. Ma vediamo nel dettaglio chi è la ragazza. Classe 1998, è nata a Reggio Emilia. Marialaura De Vitis ha iniziato giovanissima a calcare le passerelle partecipando a molti concorsi di bellezza.

Nel 2017 è stata eletta a Marsaglia Miss Rocchetta Emilia Bellezza Emilia Romagna, nel 2019 Miss Universo Emilia Romagna ed è poi diventata una delle rappresentanti al concorso di Miss Mondo Italia. Ha preso parte anche a numerosi programmi televisivi come Ciao Darwin e Appuntamento a Prima Vista. Nel 2022 poi vince il programma la Pupa e il Secchione. Tuttavia, raggiunge la notorietà soltanto poco dopo grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Attualmente la ragazza lavora a Milano come modella e frequenta la facoltà di Scienze della Comunicazione.

Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis stanno davvero insieme?

Oltre alla sua carriera da modella e alle sue partecipazioni a numerosi programmi televisivi, Marialaura De Vitis ha fatto parlare di sé soprattutto per via della sua vita sentimentale. Nel corso di questi anni le sono stati attribuiti diversi flirt tra cui quello di Giorgio Manetti, ex fidanzato di Gemma Galgani, e il rapper Lorenzo Orsini. Ma ciò che ha fatto più discutere è stata senza dubbio la sua relazione con Paolo Brosio, giornalista e scrittore di ben 42 anni più grande di lei. Una frequentazione chiacchieratissima che nel 2021 è stata chiusa di comune accordo. Jimmy Ghione invece è stato sposato nel 2003 con Tania Paganoni. Una lunga storia d’amore, coronata dalla nascita di due figli, terminata però nel 2016. Due anni dopo poi, nel 2018, l’attore ha intrapreso una relazione con l’attrice russa Daria Baykalova. Ad oggi Jymmy Ghione sembrerebbe aver ritrovato l’amore accanto alla giovane Marialaura De Vitis. I due stanno davvero insieme? Al momento i diretti interessati non hanno né smentito né confermato l’indiscrezione. Non ci resta che aspettare per scoprirne di più.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Perché tutti parlano di Anna Pettinelli? Ecco chi è il suo nuovo fidanzato | DonneMagazine.it

Mario Giordano: chi è la moglie Paola? | DonneMagazine.it